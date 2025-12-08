Obavijesti

namamili je u šumu

Majka oprostila dječacima koji su joj ubili kćer u SAD-u: 'Krivim zlo koje ih je vodilo, a ne njih!'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Majka oprostila dječacima koji su joj ubili kćer u SAD-u: 'Krivim zlo koje ih je vodilo, a ne njih!'
Foto: Društvene mreže

Danika je namamljena u šumu u mjestu Pace, gdje su je Kimahri Blevins (14) i Gabriel Williams (16) ustrijelili, a potom zapalili njezino tijelo

Majka ubijene Danike Troy (14) iz Floride izjavila je za The Post da ne osjeća mržnju prema dječacima optuženima za ubojstvo njezine kćeri, već da odgovornost vidi u “zlu utjecaju” koji je, smatra, prisutan u svijetu.

- Voljela ih je, a oni su je brutalno ubili - poručila je Ashley Troy u poruci.

Prema policijskim navodima, Danika je namamljena u šumu u mjestu Pace, gdje su je Kimahri Blevins (14) i Gabriel Williams (16) ustrijelili, a potom zapalili njezino tijelo. Tinejdžeri su bili prijatelji, no istraga je pokazala da su dječaci odlučili ubiti Daniku nakon što ih je navodno uvrijedila, blokirala je Blevinsa na društvenim mrežama te Williamsa nazvala “bezvrijednim i bandom povezanim”.

Foto: Društvene mreže

Ashley kaže da tragedija neodoljivo podsjeća na seriju “Under the Bridge”, prikazanu 2024. godine, koja govori o brutalnom ubojstvu tinejdžerice Reene Virk u Kanadi 1997.

- Dajem sve od sebe da stalno ne zamišljam tu sliku - rekla je.

Unatoč šoku i golemom gubitku, majka kaže da ne osjeća mržnju prema osumnjičenima.

- Ne krivim te dječake. Krivim zli utjecaj. Ne mrzim njih, mrzim ono što su učinili mojoj bebi - rekla je. Ipak, dodaje da očekuje da budu najstrože kazneno procesuirani. 

- Ne želim ništa manje od kazne u punoj mjeri zakona - dodaje.

Foto: Društvene mreže

O Daniki govori kao o nježnoj djevojčici duboke vjere. 

- Bila je prekrasna i voljela je Isusa. Ako išta može dati smisao ovoj žrtvi, onda je to da vodi druge Kristu - navodi.

Ashley kaže da se njihova crkva, Avalon Baptist Church u Miltonu, u potpunosti okupila oko obitelji, pružajući im podršku u najtežim trenucima. 

- Naša crkva nas je preplavila ljubavlju, preuzela sve oko nas. Moja obitelj je teško pogođena, ne znam što bismo bez naše crkvene obitelji - kazala je.

Uz internetsku kampanju za pomoć u pokrivanju troškova pokopa, crkva u ponedjeljak navečer organizira i bdijenje sa svijećama u Danikinu čast.

Foto: Društvene mreže

- Naša zajednica se okuplja kako bi odala počast Daniki, prekrasnoj duši uzetoj od nas prerano - stoji u najavi koju je Ashley podijelila. 

- Molimo vas, pridružite se kako bismo se prisjetili Danike, proslavili njezin život i molili Boga za mir, iscjeljenje i snagu za sve koji je nose u srcu - komentira.

Dvojica maloljetnika optuženi su za ubojstvo s predumišljajem i čekaju daljnji tijek sudskog postupka.

