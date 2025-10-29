Majka osumnjičenog za napad u Novom Mestu: 'On ga nije ubio! Zakleo se da ga nije ni taknuo'

On to definitivno nije učinio. Čak i jučer, kad su ga doveli kući s policijom jer su vršili pretres kuće, uvjeravao me da budem mirna, da je čist . Zakleo mi se da ovog čovjeka iz Novog Mesta nije ni taknuo, ali da zna tko je on, kaže za Slovenske Novice Dijana Jurkovič, majka 21-godišnjeg Sabrijana Jurkoviča, osumnjičenog da je napao i usmrtio 48-godišnjeg Aleša Šutara u Novom Mestu prošlog vikenda...

Novinari Slovenskih Novica posjetili su romsko naselje Mihovca gdje osumnjičeni živi. Njegova majka uvjerena je u njegovu nevinost...

Istražni sudac odredio je ranije ovog tjedna pritvor osumnjičenom za nanošenje osobito teških tjelesnih ozljeda sa smrtnim ishodom, zbog opasnosti od recidivizma. Prijeti mu do 15 godina zatvora ako ga proglase krivim.

- Doveli su mi sina u lisicama, a policija je bila naoružana do zuba, u pancirima. Došli su u nekoliko vozila, kao da nešto žele od nekoga - kazala je Jurkovič.

Kaže i kako je njezin sin imao teško djetinjstvo, rano je ostao bez oca...

- Sabrijan nije osvetoljubiv. Da jest, osvetio bi se osobi koja mu je ubila oca ili njegovoj djeci. Ali nikome nije rekao ni riječ žaljenja zbog toga. I nije ubio ovog čovjeka - kaže Dijana, pišu Novice.

Pišu i kako mu je otac navodno ubijen za vrijeme partije ruskog ruleta...

- Bojimo se. Nismo svi isti. Voljela bih živjeti u miru sa svojom obitelji, ali svi smo etiketirani kao kriminalci - kazala je jedna djevojka iz Mihovca za slovenski medij...

Detalji noći strave

Podsjećamo, u noći s petka na subotu u Novom Mestu u Sloveniji do smrti je pretučen 48-godišnji Aleš. Svemu je prethodio sukob nekoliko pripadnika romske zajednice sa Šutarovim sinom koji se nalazio u klubu LokalPatriot, a koji je zbog toga, uplašivši se prijetnji, pozvao oca da dođe po njega. Čekao ga je ispred kluba.

Bilo je oko 2.30 sati.

Ubijeni Aleš, inače poznati lokalni ugostitelj, odmah je stigao do kluba, kad je napadnut. Premlaćivanje je trajalo nekoliko minuta, zadobio je teške i za život opasne ozljede, od kojih je, unatoč naporima liječnika, preminuo u subotu navečer.

Što se zna o osumnjičenom?

"Njegov profil na društvenim mrežama otkriva njegovu strast prema oružju, brzim njemačkim automobilima i balkanskoj glazbi", pišu Novice o osumnjičenom za napad.

U opisu Sabrijanova profila stoji kako radi za "rusku mafiju"...

U trenutku punoljetstva osumnjičenik nije imao kazneni dosje, ali je kao maloljetnik bio registriran za imovinska kaznena djela i kaznena djela koja uključuju nasilje i spolno zlostavljanje osobe mlađe od 15 godina, navodi N1.