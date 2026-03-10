Obavijesti

SUĐENJE KREĆE ISPOČETKA

Majka ubijene Mihaele: 'U šoku smo, ne možemo doći k sebi...'

Majka ubijene Mihaele: 'U šoku smo, ne možemo doći k sebi...'
Vjerujemo da će suđenje sada biti kako treba i da će svi odraditi svoj posao kako treba pa će ova teška tuga i rana i priča na neki način što prije završiti, kaže

Iznenađeni smo i u šoku smo. Izgubili smo našu Mihaelu na užasan način. Otrgnuta je od života i od nas. Ovo što proživljavamo ovom odlukom... još ne možemo doći k sebi, poručila je za RTL Danas Mihaelina majka Jadranka Berak nakon odluke Visokog kaznenog suda.  Visoki kazneni sud ukinuo je prvostupanjsku presudu bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo 21-godišnje osječke studentice Mihaele Berak te predmet vratio na ponovno suđenje Županijskom sudu u Osijeku.

Sud je prihvatio žalbu optuženika, navodeći kako prvostupanjski sud nije pravilno ocijenio sve izvedene dokaze, zbog čega je presuda morala biti ukinuta.

Podsjetimo, Smažil je nepravomoćnom presudom bio osuđen na 18 godina zatvora jer je prije tri godine službenim pištoljem u svom stanu u Osijeku usmrtio 21-godišnju studenticu.

Za obitelj ubijene studentice nova odluka suda znači i novi početak sudskog postupka.

- Vjerujemo da će suđenje sada biti kako treba i da će svi odraditi svoj posao kako treba pa će ova teška tuga i rana i priča na neki način što prije završiti. Idemo od početka i vjerujem da će se istina pokazati te da će se sve saznati - rekla je Jadranka Berak.

Dodala je i kako se nada da će se konačno razjasniti sve okolnosti slučaja, ali i upozorila na širi problem nasilja nad ženama.

- Naša Mihaela nama je jedna velika rana. Ne bih nijednoj obitelji poželjela da prođe kroz ovo. Prošle godine ubijeno je 18 žena i to je strašna bilanca - poručila je.

