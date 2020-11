Majku i kćer deložirali zbog duga od 10 tisuća kuna, njihov stan prodali za 520 tisuća kuna

Jasminku Jovanović i njenu kćer Lorenu ovršili su susjedi zbog neplaćene pričuve. Deložirane su po zimi, na hladnoći kad se temperatura kretala oko nule. Izbačene su na ulicu

<p>U Zagrebu su u ponedjeljak navečer izbačene dvije žene iz stana od kojih jedna ima temperaturu. Zbog iseljenja iz doma došlo je zbog gotovo pa bagatelnog duga od 10 tisuća kuna, prenosi <a href="https://www.portalnovosti.com/zbog-10-tisuca-kuna-jovanovici-delozirani-iz-centra-zagreba?fbclid=IwAR2AEVDangaC_hdy_f7z87bfrGq5ol267gRBHL2BBq-XuIQfQlu7CFvL-xo" target="_blank">Portal Novosti</a>.</p><p>Odlukom suda deložirane su<strong> Jasminka Jovanović</strong> (61) i njena kćer<strong> Lorena</strong> (20). Ovršili su ih susjedi zbog neplaćene pričuve koja je 2014. godine, kada je izdano rješenje o prisilnoj naplati duga, iznosila 10 tisuća kuna. Za toliko su novca Jasminka i Lorena izgubile stan od 40-ak četvornih metara, smješten na iznimno atraktivnoj lokaciji u širem centru Zagreba.</p><p>Gledano pravno-formalno sud je donio pravičnu odluku. Problem je, naime, što Jasminka nije pravovremeno uložila žalbu na rješenje o ovrsi koje je tako postalo pravomoćno. Rukom je napisala i poslala poštom, ali je zakasnila jedan dan.</p><p>Kad su u pitanju „mali“ nezaštićeni ljudi, sistem funkcionira pa je Županijski sud donio odluku kojom žalbu odbija kao zakašnjelu i donio pravomoćnu i izvršnu odluku da obitelj Jovanović izvoli napustiti svoj dom.</p><h2>Prodaja stan bez konsenzusa</h2><p>U prilog im nisu išli ni zakoni. Zakasnili su na promjenu onog ovršnog po kojoj se više ne dozvoljava ovrha na nekretninu koja je jedini dom za iznose niže od 20 tisuća kuna. Njima se sudilo po starom, koji daje za pravo ovršeniku, prenosi Portal Novosti.</p><p>U listopadu prošle godine održana je dražba i stan je prodan <strong>Stjepanu Čehu</strong> za 520 tisuća kuna. Da pojasnimo, obitelj Jovanović nije ušla u financijske nevolje iz obijesti. Samohrana majka Jasminka Jovanović korisnica je zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb. Stan je ostavština njene majke. Jasminka je željela platiti dug. Pomogao joj je i Centar s jednokratnom pomoći tako da je iznos s 10 tisuća smanjen na 7 tisuća kuna, ali ni ta činjenica nije bila dovoljna da se dražba odgodi.</p><p>Sud je njihove molbe odbio, jer – kako tvrde – nisu navele nijedan dobar razlog. Očito činjenica da će zbog tako malog iznosa duga, uz to što su socijalni slučajevi, postati i beskućnice nije dovoljna za hrvatsko pravosuđe.</p><p>Ovo nije jedina ovrha koja visi nad glavom te obitelji. S obzirom da su izgubili stan, Centar za socijalnu skrb traži povrat više od 250 tisuća kuna, koliko su Jasminki uplatili tokom zadnjih 20 godina, što im omogućava stari Zakon o socijanoj skrbi koji je također u međuvremenu promijenjen.</p><p>Jasminka objašnjava da se sama branila na sudu, jer nije imala novca da plati odvjetnika, s obzirom na tek 1,2 tisuće kuna socijalne pomoći, današnjom terminologijom zajamčene minimalne naknade. Nakon što je stan prodan, Jasminka se obratila za pomoć Srpskom narodnom vijeću za besplatnu pravnu pomoć.</p><p>Ulažu se žalbe na sva izdana rješenja. Traži se i test razmjernosti usporedbe visine duga i gubitka doma, upozorava na povredu ljudskih prava, uložena je i ustavna tužba s molbom Ustavnom sudu za privremenu odgodu ovrhe, ali sve uzalud. Jasminka je pokrenula i postupak kako bi dobila nešto novca od malog dijela suvlasništva koji joj je pripao u stanu u Zagrebu nakon smrti oca, ali i on još uvijek traje.</p><p>- Poznavajući tešku situaciju u kojoj se Jasminka našla nakon smrti njene majke, bez primanja, bez posla, kao samohrana majka malog djeteta, pripadnica srpske nacionalne manjine koju nigdje nisu dočekivali s empatijom, teško da bi se i drugi u toj neizvjesnoj situaciji lakše nosili sa životnim tegobama - objašnjava<strong> Milena Čalić- Jelić</strong>.</p><h2>S ulice u samoizolaciju. A kamo?</h2><p>Zadnji pokušaj da se spriječi deložacija bio je krajem prošlog tjedna. Općinski građanski sud molbu je odbio, tvrdeći opet da nije naveden nijedan dobar razlog za odgodu. Nije ih bilo briga za činjenicu da je zima pred vratima, da Lorena ima temperaturu i da je u Zagrebu gotovo tisuću zaraženih koronavirusom.</p><p>Bolje sreće obitelj Jovanović nije bila ni u ponedjeljak. Ovrhovoditelj i policija istjerali su iz zgrade pravnu zastupnicu SNV-a Milenu Čalić-Jelić, psihologinju <strong>Marijanu Senjak </strong>iz Ženske sobe i potpisanog novinara neumoljivo provodeći sudski nalog. Da cijela priča bude još žalosnija i poraznija za cijeli sustav, Lorenina liječnica dr. <strong>Nataša Duči</strong>ć elektronskom poštom zatražila je u ponedjeljak od Lorene, s obzirom na simptome, da bude u samoizolaciji i da obavi test na SARS-CoV-2. Samoizolacija je određena i njenoj majci i to u razdoblju od 20. do 30. studenoga.</p><p>Aktivisti SNV-a pokušali su i suca upozoriti na nove okolnosti. Zvali su i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Ništa nije pomoglo. Ovrhovoditelj je započeo s popisivanjem stvari i kamion se počeo puniti kutijama i namještajem, a majka i kći Jovanović u desetak vrećica spremati ostatke ostataka svog razrušenog života.</p><p>Pročulo se, netko je za vrijeme ovrhe spomenuo, da će Jovanovićke odvesti u karantenu u Tomislavov dom na Sljemenu, ali na kraju ni od toga nije bilo ništa.</p><p>U ponedjeljak navečer našle su se same s kesama ispred stana u kojima su spakirale život i da nije bilo SNV-a i Srpskog demokratskog foruma, koji su im pronašli privremeni smještaj, njih dvije doslovno bi ostale na ulici, jer i prihvatilište zbog koronavirusa radi smanjenim kapacitetom s posebnim prostorom za samoizolaciju novih korisnika. Ostale su same na sramotu, ne samo načelno socijalne države, nego i cijelog društva, uključujući susjede koji su, eto, naplatili dugovanje. Sve se to događalo u trenutku dok mediji izvještavaju da će se novim Ovršnim zakonom zabraniti deložacije u periodu od 1. studenog ove do 1. travnja iduće godine. Interesantno, opet na štetu Jovanovića koji ostaju sa svojim kesama, piše <a href="https://www.portalnovosti.com/zbog-10-tisuca-kuna-jovanovici-delozirani-iz-centra-zagreba?fbclid=IwAR2AEVDangaC_hdy_f7z87bfrGq5ol267gRBHL2BBq-XuIQfQlu7CFvL-xo" target="_blank">Portal novosti</a>.</p>