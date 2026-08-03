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ČETIRI TEŠKE KRAĐE

'Pao' serijski provalnik u Zaprešiću: Upao u dom zdravlja pa opljačkao aparat za kavu

Piše Iva Tomas,
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'Pao' serijski provalnik u Zaprešiću: Upao u dom zdravlja pa opljačkao aparat za kavu
ILUSTRACIJA | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Radi se o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija prethodnih godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za više različitih kaznenih djela

Zagrebačka policija provela je istragu nad muškarcem (45) zbog sumnje da je počinio četiri teške krađe, od čega su dvije u pokušaju. Sumnja se da je osumnjičeni od 17. siječnja 2025. godine do 30. svibnja 2026. godine počinio krađe na području Zaprešića, na štetu zdravstvene ustanove, ljekarne i knjižare, piše PU zagrebačka.

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Naime, sumnja se da je u noći sa 17. na 18. siječnja 2025. godine došao do knjižare u Zaprešiću te ulazna vrata pokušao nasilno otvoriti prikladnim alatom. Budući da u tome nije uspio, udaljio se, a alat kojim je pokušao provaliti ostavio je na mjestu događaja. Sumnja se također da je 16. travnja 2026. godine u večernjim satima došao do zdravstvene ustanove na području Zaprešića te je najprije uporabom prikladnog alata otvorio ulazna vrata, ušao u objekt te potom tim istim alatom nasilno otvorio aparat za kavu i prehrambene proizvode, iz kojeg je otuđio novac. 

Ujedno se sumnja da je 30. svibnja u popodnevnim satima došao do tog istog objekta te ponovno uporabom prikladnog alata otvorio ulazna vrata pa provalio u aparat za kavu i prehrambene proizvode, iz kojeg je ukrao novac. Odmah nakon toga, popeo se na kat i ponovno uporabom prikladnog alata, ovaj put nasilno otvorio vrata ljekarne, ušao u prostor, ali se ubrzo udaljio, a ništa nije ukrao. Materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 1.460 eura.

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Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu redovnim putem. Radi se o muškarcu prema kojem je zagrebačka policija prethodnih godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za više različitih kaznenih djela.

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