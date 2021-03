Sedamnaest puta je od 1997. svašta obećavano u vezi Maksimirskog stadiona, a on danas ne može ispuniti svoju funkciju ni za Dinamo niti za nogometnu reprezentaciju, istaknuo je kandidat Domovinskog pokreta za gradonačelnika Zagreba Miroslav Škoro na konferenciji za novinare koju je održao kod stadiona.

"Svatko tko dođe i kaže da ima čarobni štapić kojim će sada najednom ovdje niknuti velebni stadion, ili će riješiti Svetice preko noći ili će riješiti Maksimir i prometni čvor - taj ne govori istinu već prikuplja birače na jeftini način", rekao je Škoro.

Poručio je kako on nije takav čovjek, već čovjek koji je navikao raditi, te će u sljedećem četverogodišnjem razdoblju učiniti sve što može, u realnim financijskim okvirima, za Maksimir i potaknuti nužne promjene.

Na pitanje o budućnosti GNK-a Dinamo Škoro je rekao kako se puno novca, 60-tak milijuna kuna godišnje, izdvaja za klub iz gradskog proračuna, pa se on zalaže da Dinamo postane privatni nogometni klub. Smatra da je u Hrvatskoj to područje "siva zona" tako da bi trebalo promijeniti Zakon o sportu, da postane stimulirajući za one koji investiraju u vrhunski sport.

Također je komentirao nesuglasice između predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko izbora predsjednika Vrhovnog suda, rekavši kako ga osim "njihovog napucavanja koje traje već mjesecima" smeta što i ustavnopravni stručnjaci različito tumače tu problematiku.

"Ako zakon eksplicite kaže da to treba proći kroz Državno sudbeno vijeće, pa će predsjednik predložiti dva-tri kandidata, a mi ćemo odabrati, čini mi se da je to demokratska procedura koju treba uvažiti. Ako zakon kaže da predsjednik može poslati samo jednoga pa mi to moramo izglasati, Domovinski pokret to ne može podržati jer kod nas je više kandidata, više mišljenja", rekao je.

Na pitanje je li on za Zlatu Đurđević ili Đuru Sessu odgovorio je kako ne poznaje dovoljno te dvije osobe i nije ustravnopravni stručnjak.

"Čini mi se da gospodin Sessa ima puno situacija u kojima je kao perjanica sudstva u Hrvatskoj vodio stvari tako da one nisu bile dovoljno transparentne. Mislim da bi bilo dobro da se to malo provjetri, kao i mnogo stvari kod nas", kaže Škoro.