NAPAD NA TRGU

Maloljetne huligane poslalo u Remetinec! Napali su Splićane: 'Nisam kriv, ne mrzim nikog...'

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Iako je zakon predvidio upotrebu nanogice, postojali su problemi s nabavkom tog uređaja pa se istražni zatvor u domu nije određivao.

Nisu to očekivali, ali trojica napadača na splitske učenike doznala su što sve kazneni zakon propisuje za maloljetnike. Sudac istrage tako je odredio da trojica 16-godišnjaka naredna dva tjedna provedu u Remetincu, nakon čega će u kućni istražni zatvor, s nanogvicom koja prati njihovo kretanje. 

Tučnjava u Zagrebu 00:38
Tučnjava u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Kako doznajemo, sva trojica su negirala krivnju. 

- Nisam kriv, ne mrzim nikoga. Volim ja Dalmatince, imam i prijatelje navijače Hajduka, ljetujem u Splitu - rekla su sva trojica sucu istrage koji im nije povjerovao da su ‘samo stajali sa strane i gledali’. 

Kako doznajemo, sve je počelo na terasi McDonald sa u Jurišićevoj ulici gdje su mladići počeli gađati splitske maturante pepeljarama. 

Učenici su pobjegli na Trg bana Jelačića u nadi da su tamo sigurni, međutim trojac je, kako se za sad pretpostavlja, javio ostalim napadačima koji su onda okružili mlade Splićane i počeli ih tući. 

Sudac je odlučio da će dva učenika prvog i jedan učenik drugog srednje u Remetincu biti tih 15 dana jer toliko treba probacijskoj službi da od njihovih ukućana dobiju privolu za kućni zatvor, provjere uvjete života, imaju li wi-fi, itd. Nakon te provjere, isti sudac će donijeti rješenje da se iz Remetinca voze kući, gdje će ostati do daljnjega. 

Mogu izlaziti samo u hitnim slučajevima ili kad trebaju na sud. Što se tiče škole, sami moraju naći način kako će ju pohađati. 

Ova mjera određena im je zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Jedan od trojice, koji navodno dolazi iz dobrostojeće zagrebačke obitelji, otprije je poznat vlastima. On i prijatelj s kojim se sad našao pred sucem su prošle godine bili među napadačima na aktiviste za prava žena i antifašiste.

