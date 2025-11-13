Maskirani huligani napali su učenike iz Splita: 'Kad su čuli otkud su, napalo ih je 30-ak'

Dvojica učenika iz Splita, koje je na središnjem zagrebačkog trgu u srijedu napala grupa maskiranih huligana, jučer su još bila u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj ulici.

- Obojica su zadržana, dobro su, stabilno su i kontaktibilni. Ozljede su najvećim dijelom u predjelu glave, zbog čega će ostati još do petka na opservaciji, a onda ćemo vidjeti - rekla nam je izv. prof. dr. sc. Iva Hojsak, gastroenterologinja za djecu i v. d. ravnateljica Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj u Zagrebu.

Slobodna Dalmacija piše kako je riječ o mladićima u dobi od 16 godina. Osim njih, još je jedan mladić zatražio pomoć u Klaićevoj bolnici, no on je, nakon liječničke obrade, pušten kući. O svemu se oglasio i ministar unutarnjih poslova Božinović.

- Skupine srednjoškolaca iz dvije škole iz Splita došli su u Zagreb. Jedni su išli na edukaciju u HNB, a jedni na Interliber. Potom su otišli do centra grada i skupina od njih 12 ih je napala. To je trajalo vrlo kratko. Policija je došla do četiri osobe i privela ih pritvorskom nadzorniku. Međutim, imamo činjenicu da je samo jedna osoba je u policiji, a tri maloljetne osobe su u centru u Dugavama - kazao je ministar Božinović.

Iz Pomorske škole u Splitu o svemu su se oglasili priopćenjem.

- U vezi s događajem na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, možemo potvrditi da su učenici Pomorske škole Split tog dana boravili u Zagrebu na jednodnevnom posjetu sajmu knjige Interliber, u organizaciji turističke agencije. Prema informacijama kojima raspolažemo, dio učenika je nakon posjeta sajmu, u slobodno vrijeme, bio napadnut od strane za sada nepoznate skupine mlađih osoba. Nasreću, nijedan učenik nije zadobio teže tjelesne ozljede. Na mjesto događaja pozvana je policija te je nekim učenicima pružena odgovarajuća medicinska pomoć. Škola je odmah obavijestila roditelje učenika i sve nadležne institucije te poduzima sve potrebne mjere radi sigurnosti učenika i zaštite njihove dobrobiti - rekli su iz te škole. Dodaju kako su ovakvi incidenti iznimno rijetki i do sada se nisu događali tijekom njihovih školskih putovanja.

- Pomorska škola Split i dalje će u suradnji s nadležnim tijelima provoditi odgojno-preventivne aktivnosti i mjere kojima se potiču nenasilna komunikacija i međusobno poštovanje među učenicima. S obzirom na osjetljivost situacije i činjenicu da su u događaj uključeni maloljetnici, molimo za razumijevanje jer u ovom trenutku ne možemo davati dodatne pojedinosti - priopćili su. Ravnateljica Pomorske škole za Tportal je demantirala da se radilo o navijačkom sukobu i ustvrdila da se radilo o napadu. Na udaru grupe maskiranih huligana našlo se petnaestak splitskih maturanata i maturantica.

- Stajali su na trgu i prišao im je jedan koji ih je pitao odakle su. Kad je čuo 'iz Splita', stvorilo se njih tridesetak koji su napali. Neki su bili naoružani rekvizitima i palicama - rekao je jedan učenik te škole za Tportal.

Učenici iz Komercijalno-trgovačke škole u Splitu bili su u posjetu HNB-u i tog poslijepodneva su se našli s učenicima iz Pomorske škole na Trgu bana Jelačića. Jedno dijete bilo je na liječničkoj obradi, ali je dobro. Svi su se u srijedu navečer vratili kući. Riječ je uglavnom o učenicima 3. razreda i nešto učenika iz 1. razreda, kažu nam u Komercijalno-trgovačkoj školi. Više informacija ne žele otkrivati sve dok traje policijska istraga.

Iz zagrebačke policije izvijestili su da je 12. studenoga oko 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića došlo do sukoba više mlađih osoba.

- Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu s navedenom događajem. Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama. Utvrđivanje svih okolnosti i kriminalističko istraživanje su u tijeku - rekli su iz zagrebačke policije. Zasad nisu poznati drugi detalji, a nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja znat će se hoće li policija okvalificirati događaj kao remećenje javnog reda i mira ili eventualno podnijeti odgovarajuće kaznene prijave. Ovisit će to, između ostalog, i o dobi napadača. Prema riječima čitatelja 24sata, skupina maskiranih huligana stigla je iz smjera kipa bana Jelačića.

- Bilo je udaraca i vike. Inače, tamo uvijek stoji policija, ali ovaj put ih nije bilo - rekao nam je čitatelj. Na šokantnoj snimci vidi se i kako napadač u nogama i rukama udara nekoga na tlu. Poslije napada razbježali su se u smjeru Europskog trga, no policija je nekoliko njih pronašla i privela u postaju.

Napad na splitske srednjoškolce na Trgu bana Jelačića komentirao je i ministar Davor Božinović za N1.

