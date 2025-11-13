Obavijesti

News

Komentari 13
KAOS U CENTRU ZAGREBA

Priveli trojicu maloljetnika zbog napada na učenike iz Splita!

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Priveli trojicu maloljetnika zbog napada na učenike iz Splita!

Liječnička pomoć trojici napadnutih maloljetnika pružena je u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je, za sada, utvrđeno da su lakše ozlijeđeni

Zagrebačka policija dovršila je istragu nad četvoricom huligana, među kojima je troje maloljetnika, zbog sumnje da su napali učenike iz Splita u srijedu na Trgu bana Jelačića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Tučnjava u Zagrebu 00:38
Tučnjava u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

- 12. studenoga oko 16.20 sati u Centru na prostoru Trga bana Josipa Jelačića između više mlađih osoba, izbio je tjelesni sukob kojom prilikom su ozlijeđena trojica maloljetnika. Nakon sukoba, napadači su se dali u bijeg. Nedaleko mjesta događaja, na Glavnom željezničkom kolodvoru policijski službenici su pronašli četvoricu za koje su posumnjali da su sudjelovali u navedenom sukobu te ih priveli u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje - navodi policija.

KAOS U CENTRU ZAGREBA Maskirani huligani napali su učenike iz Splita: 'Kad su čuli otkud su, napalo ih je 30-ak'
Maskirani huligani napali su učenike iz Splita: 'Kad su čuli otkud su, napalo ih je 30-ak'

Liječnička pomoć trojici napadnutih maloljetnika pružena je u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je, za sada, utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.
 
- Po dovršenom kriminalističkom istraživanju trojica osumnjičenih maloljetnika su u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke. Četvrti privedeni je pušten s obzirom na nedovoljno dokaza za podnošenje kaznene prijave, ali kriminalističko istraživanje se nastavlja - zaključuje policija.

Oglasio se i Božinović

- Skupine srednjoškolaca iz dvije škole iz Splita došli su u Zagreb. Jedni su išli na edukaciju u HNB, a jedni na Interliber. Potom su otišli do centra grada i skupina od njih 12 ih je napala. To je trajalo vrlo kratko. Policija je došla do četiri osobe i privela ih pritvorskom nadzorniku. Međutim, imamo činjenicu da je samo jedna osoba je u policiji, a tri maloljetne osobe su u centru u Dugavama - kazao je ministar Božinović.

STRAVIČAN NAPAD Oglasila se policija, istražuju brutalan napad u Zagrebu: 'Bokserom su udarili sina...'
Oglasila se policija, istražuju brutalan napad u Zagrebu: 'Bokserom su udarili sina...'

Iz Pomorske škole u Splitu o svemu su se oglasili priopćenjem.

- U vezi s događajem na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, možemo potvrditi da su učenici Pomorske škole Split tog dana boravili u Zagrebu na jednodnevnom posjetu sajmu knjige Interliber, u organizaciji turističke agencije. Prema informacijama kojima raspolažemo, dio učenika je nakon posjeta sajmu, u slobodno vrijeme, bio napadnut od strane za sada nepoznate skupine mlađih osoba. Nasreću, nijedan učenik nije zadobio teže tjelesne ozljede. Na mjesto događaja pozvana je policija te je nekim učenicima pružena odgovarajuća medicinska pomoć. Škola je odmah obavijestila roditelje učenika i sve nadležne institucije te poduzima sve potrebne mjere radi sigurnosti učenika i zaštite njihove dobrobiti - rekli su iz te škole. Dodaju kako su ovakvi incidenti iznimno rijetki i do sada se nisu događali tijekom njihovih školskih putovanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
NOĆNA MORA U ZAGREBU

ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...
Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'
PRORAČUN ZA 2026.

Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'

Sljedeće godine će Vlada izdvojiti 10,2 milijarde eura za mirovine, što znači da će porasti i prosječna mirovina. Ali i inflacija, odnosno rast cijena je predviđen za 2,8 posto, što znači i novi rast životnih troškova...
Turski airtractor pronašli kraj Senja u plamenu. Našli i tijelo pilota. Drugi je sletio na Krk
PRIZORI UŽASA KRAJ SENJA

Turski airtractor pronašli kraj Senja u plamenu. Našli i tijelo pilota. Drugi je sletio na Krk

⁠Pao je turski airtractor, trenutno gori te se radi na gašenju. Prema prvim informacijama, u njemu je bio samo pilot, potvrdili su iz policije.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025