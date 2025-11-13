Priveli trojicu maloljetnika zbog napada na učenike iz Splita!

Zagrebačka policija dovršila je istragu nad četvoricom huligana, među kojima je troje maloljetnika, zbog sumnje da su napali učenike iz Splita u srijedu na Trgu bana Jelačića.

Pokretanje videa... 00:38 Tučnjava u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

- 12. studenoga oko 16.20 sati u Centru na prostoru Trga bana Josipa Jelačića između više mlađih osoba, izbio je tjelesni sukob kojom prilikom su ozlijeđena trojica maloljetnika. Nakon sukoba, napadači su se dali u bijeg. Nedaleko mjesta događaja, na Glavnom željezničkom kolodvoru policijski službenici su pronašli četvoricu za koje su posumnjali da su sudjelovali u navedenom sukobu te ih priveli u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje - navodi policija.

Liječnička pomoć trojici napadnutih maloljetnika pružena je u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je, za sada, utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.



- Po dovršenom kriminalističkom istraživanju trojica osumnjičenih maloljetnika su u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke. Četvrti privedeni je pušten s obzirom na nedovoljno dokaza za podnošenje kaznene prijave, ali kriminalističko istraživanje se nastavlja - zaključuje policija.

Oglasio se i Božinović

- Skupine srednjoškolaca iz dvije škole iz Splita došli su u Zagreb. Jedni su išli na edukaciju u HNB, a jedni na Interliber. Potom su otišli do centra grada i skupina od njih 12 ih je napala. To je trajalo vrlo kratko. Policija je došla do četiri osobe i privela ih pritvorskom nadzorniku. Međutim, imamo činjenicu da je samo jedna osoba je u policiji, a tri maloljetne osobe su u centru u Dugavama - kazao je ministar Božinović.

Iz Pomorske škole u Splitu o svemu su se oglasili priopćenjem.

- U vezi s događajem na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, možemo potvrditi da su učenici Pomorske škole Split tog dana boravili u Zagrebu na jednodnevnom posjetu sajmu knjige Interliber, u organizaciji turističke agencije. Prema informacijama kojima raspolažemo, dio učenika je nakon posjeta sajmu, u slobodno vrijeme, bio napadnut od strane za sada nepoznate skupine mlađih osoba. Nasreću, nijedan učenik nije zadobio teže tjelesne ozljede. Na mjesto događaja pozvana je policija te je nekim učenicima pružena odgovarajuća medicinska pomoć. Škola je odmah obavijestila roditelje učenika i sve nadležne institucije te poduzima sve potrebne mjere radi sigurnosti učenika i zaštite njihove dobrobiti - rekli su iz te škole. Dodaju kako su ovakvi incidenti iznimno rijetki i do sada se nisu događali tijekom njihovih školskih putovanja.