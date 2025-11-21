Obavijesti

News

Komentari 0
UŽAS

Maloljetnica teško ozlijeđena nakon naleta auta u Zagrebu

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Maloljetnica teško ozlijeđena nakon naleta auta u Zagrebu
Foto: PU ličko-senjska

U prometnoj nesreći teško je ozlijeđena maloljetna pješakinja, a liječnička pomoć pružena joj je Kliničkom bolničkom centru Zagreb

Teško je ozlijeđena maloljetna pješakinja u Zagrebu navečer u četvrtak, javila je zagrebačka policija. Prometna nesreća se dogodila oko 19 sati na Peščenici, kada je vozačica auta (25) vozila Borongajskom cestom u smjeru jugoistoka.

NEVJEROJATNO Pijan istrčao na cestu i udario ga pijani vozač kraj Daruvara
Pijan istrčao na cestu i udario ga pijani vozač kraj Daruvara

Dolaskom do raskrižja s ulicom Vladimira Vidrića i Turopoljskom ulicom, odnosno do obilježenog pješačkog prijelaza, vozila je prevelikom brzinom. Tom prilikom, naletjela je vozilom na maloljetnu pješakinju koja je prelazila kolnik po pješačkom prijelazu u smjeru juga.

TEŠKO GA OZLIJEDIO Teretnim autom jurio pa naletio na pješaka (75) u Karlovcu
Teretnim autom jurio pa naletio na pješaka (75) u Karlovcu

U prometnoj nesreći teško je ozlijeđena maloljetna pješakinja, a liječnička pomoć pružena joj je Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'
UDAR NA DŽEPOVE

HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'

Kao jedan od glavnih razloga povećanja cijene navodi se inflacija
Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, i poduzetnik koji je radio i na SOA-inoj zgradi
KORUPTIVNA KAZNENA DJELA

Uhićeni bivši šef Jankomira, glavna sestra, i poduzetnik koji je radio i na SOA-inoj zgradi

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost
Evo kako će izgledati Dolac dok traju radovi na obnovi tržnice!
KOŠTAT ĆE 25 MILIJUNA EURA

Evo kako će izgledati Dolac dok traju radovi na obnovi tržnice!

Kreće se u hitnu sanaciju, ali i u pripremu cjelovite obnove vrijedne do 25 milijuna eura, a za to vrijeme štandovi s voćem i povrćem sele se na nekoliko novih lokacija u neposrednoj blizini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025