Maloljetnica teško ozlijeđena nakon naleta auta u Zagrebu

Teško je ozlijeđena maloljetna pješakinja u Zagrebu navečer u četvrtak, javila je zagrebačka policija. Prometna nesreća se dogodila oko 19 sati na Peščenici, kada je vozačica auta (25) vozila Borongajskom cestom u smjeru jugoistoka.

Dolaskom do raskrižja s ulicom Vladimira Vidrića i Turopoljskom ulicom, odnosno do obilježenog pješačkog prijelaza, vozila je prevelikom brzinom. Tom prilikom, naletjela je vozilom na maloljetnu pješakinju koja je prelazila kolnik po pješačkom prijelazu u smjeru juga.

U prometnoj nesreći teško je ozlijeđena maloljetna pješakinja, a liječnička pomoć pružena joj je Kliničkom bolničkom centru Zagreb.