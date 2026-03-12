Obavijesti

POLICIJA IH PRONAŠLA

Maloljetnici u Zagrebu naručili hranu pa napali strane radnike iz Nepala i pokrali ih

Piše Veronika Miloševski,
Foto: Policija

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv svih osumnjičenih policijski su službenici podnijeli kaznene prijave nadležnim državnim odvjetništvima

Zagrebački policajci priveli su mladića (18) i petoricu maloljetnika zbog sumnje da su zajedno napali stranog radnika te ga pokrali. Policija sumnja da su svi osumnjičeni zajedno na drzak način, u dva navrata i to 3. ožujka oko 13 sati i 4. ožujka oko 11.30 sati,  u Galovićevoj ulici, na ulici, dočekali dostavljače koji su vozili hranu koju su prethodno naručili preko aplikacije.

Nakon dolaska dostavljača u oba navrata, u prvom slučaju muškarca (26) i u drugom slučaju muškarca (49), obojice državljana Nepala, osumnjičeni su im prišli i okružili ih te im pokušali istrgnuti dostavnu torbu s leđa naguravanjem.

Kada u oba slučaja nisu uspjeli u tome, tada bi jedan od osumnjičenih naguravanjem i povlačenjem otvorio torbu i iz nje izvadio hranu dok su drugi osumnjičeni blokirali dostavljača svojim tijelima, nakon čega bi se udaljili s otuđenom hranom.

Materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 110 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv svih osumnjičenih policijski su službenici podnijeli kaznene prijave nadležnim državnim odvjetništvima. 

