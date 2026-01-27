Obavijesti

U BOLNICI JE

Maloljetnicu udario auto dok je prelazila zebru na crveno u Zagrebu. Teško je nastradala

Piše Iva Tomas,
Zagreb: Na Ksaverskoj cesti automobilom se zabio u tri parkirana vozila | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL (ilustracija)

Pješakinja je zadobila teške ozljede, a liječničku pomoć pružili su joj u KBC-u Zagreb

Maloljetna pješakinja je teško ozlijeđena u ponedjeljak oko 17.20 na Peščenici, kada je prelazila zebru dok je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo. Tada ju je udario automobil marke Volkswagen, kojeg je vozila žena (50), piše zagrebačka policija.

Pješakinja je prelazila raskrižje Žitnjačke ceste i Ulice Novi Petruševec te je stupila na kolnik Radničke ceste iz smjera zapada prema istoku. U desnoj prometnoj traci naišla je 50-godišnja vozačica, a za njezin smjer na semaforu je bilo zeleno svjetlo.

Pješakinja je zadobila teške ozljede, a liječničku pomoć pružili su joj u KBC-u Zagreb.

