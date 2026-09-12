Maloljetnik koji je izbo učenika i spremačicu ide u istražni zatvor

Maloljetnik koji je osumnjičen za napad nožem u zagrebačkoj školi u Voltinom ide u istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, doznaje Index. To mu je određeno zbog teških okolnosti samog napada.

Zagrebačka policija ranije je dovršila kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom osumnjičenim za napad nožem u Elektrotehničkoj školi u zagrebačkom Voltinom. Terete ga za pokušaj teškog ubojstva drugog učenika, dva pokušaja ubojstva zaposlenica škole te povredu prava devetero djece koja su se nalazila u blizini napada.

Prema policijskom priopćenju, maloljetnik je u petak, 11. rujna, oko 8 sati u školi nožem ozlijedio drugog maloljetnika i 59-godišnju zaposlenicu škole. Policija navodi da je time svjesno ugrozio njihove živote.

Osim njih, osumnjičenik je oštrim predmetom pokušao ozlijediti i drugu 59-godišnju zaposlenicu škole.

U blizini mjesta napada nalazilo se i devetero maloljetnika. Policija smatra da je događaj kod njih izazvao strah za vlastiti život te maloljetnika zbog toga sumnjiči i za kazneno djelo povrede djetetovih prava.

Napadača su nakon incidenta svladali zaposlenici škole i zadržali ga do dolaska policije.

Teško ozlijeđeni učenik prevezen je u KBC Zagreb, gdje je operiran zbog ubodnih ozljeda. Prema posljednjim informacijama iz bolnice, i dalje se nalazi u Jedinici intenzivnog liječenja, ali je stabilno i pri svijesti.

Samom osumnjičenom maloljetniku nakon incidenta također je pružena liječnička pomoć u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi zbog stanja u kojem se nalazio. Nakon toga doveden je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina ranije je rekao da je maloljetnik nakratko bio smješten na psihijatriju prije nego što je preuzet radi kriminalističkog istraživanja. Policija zasad nije objavila motiv napada. Milina je u subotu rekao da prije incidenta nije bilo ranijih događaja ni naznaka koje bi upućivale da bi se ovako nešto moglo dogoditi.