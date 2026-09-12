Maloljetnik koji je ubo učenika i djelatnicu ide u istražni, DORH objavio detalje napada u školi

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici ispitalo je 15-godišnjaka kojeg terete zbog teškog ubojstva u pokušaju i još dva ubojstva u pokušaju nakon napada u srednjoj školi u Zagrebu. Sudac mu je odredio istražni zatvor.

- Na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici, sudac za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici proveo je dokaznu radnju prvog ispitivanja maloljetnog hrvatskog državljanina (2011.) zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju iz članka 111. stavka 1. točka 1. u vezi članka 34. Kaznenog zakona, dva kaznena djela ubojstva u pokušaju iz članka 110. u vezi članka 34. Kaznenog zakona i devet kaznenih djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavka 2. Kaznenog zakona - naveli su iz DORH-a.

U nastavku prenosimo ostatak priopćenja.

Postoji osnovana sumnja da je maloljetnik 11. rujna 2026. u jutarnjim satima, u Zagrebu, u cilju da liši života četrnaestogodišnje dijete s kojim je pohađao istu školu, prvo dogovorio s njim da se nađu u određenoj prostoriji škole, gdje mu je potom zadao ubode nožem u tijelo, uslijed čega je četrnaestogodišnje dijete zadobilo teške tjelesne ozljede, koje su bile iznimno opasne po život, no život mu je spašen hitnom liječničkom intervencijom.

Osnovno se sumnja da je maloljetnik potom krenuo zamahujući nožem prema djelatnici zaduženoj za održavanje sigurnosti u školi (1967.), no ona je uspjela pobjeći, nakon čega se okrenuo prema 59-godišnjoj spremačici zamahujući nožem u ruci te joj zadao ubode nožem u tijelo, a u daljnjem napadu spriječen je dolaskom drugih zaposlenika škole. 59-godišnja žrtva zadobila je teške tjelesne ozljede koje su bile opasne po život, ali joj je život spašen hitnom liječničkom intervencijom. Postoji osnovana sumnja da je događaj vidjelo devetero učenika iste škole, uslijed čega su doživjeli osjećaj straha i ugroženosti.

Nakon ispitivanja maloljetnika pred sucem za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici, državno odvjetništvo predložilo je da se odredi istražni zatvor prema maloljetniku zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku).

Sudac za mladež prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor prema maloljetniku po navedenim osnovama.