S NJIM JE BIO I MLADIĆ (18)

Maloljetnik pao s električnog romobila u Vodicama: Vozio je bez kacige, teško je ozlijeđen

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog

Teško je ozlijeđen maloljetni vozač električnog romobila u srijedu oko 20:40 sati u Vodicama. Policija je obavila očevid, a utvrdili su da se na romobilu nalazio i mladić (18), piše šibensko-kninska policija.

Nisu nosili zaštitne kacige, a vozili su nepropisno cestom. Došli su pred kružni tok, kada je maloljetnik prilikom kočenja izgubio nadzor nad romobilom. Zajedno s romobilom pali su na cestu. U šibenskoj bolnici maloljetniku su utvrdili teške tjelesne ozljede, a nakon pregleda su ga pustili na kućnu njegu.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog.

- Na električnom romobilu može se prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom. Mora upravljati romobilom tako da se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu, a osobito ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu - upozoravaju iz PU šibensko-kninske.

