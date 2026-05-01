Mamićeva sudska ofenziva. Diže prijavu: Smatra da su Balaban, Vugrinec i Halilović lagali sudu

Iako je prošlo više od pola godine otkako su bivši nogometaši Boško Balaban, Davor Vugrinec i Sejad Halilović svjedočili na osječkom Županijskom sudu protiv Zorana i Zdravka Mamića te optuženog Damira Vrbanovića, čini se da im Zdravko Mamić nije 'oprostio' što su davali različite iskaze. Naime, protiv njih trojice podigao je kaznene prijave jer smatra da su dali lažni iskaz protiv njega na sudu.

Tužio ih je u tri odvojene kaznene prijave koje je predao Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku koje je već započelo s izvidima i istražnim radnjama.

Balaban je na svjedočenju u ožujku 2024. godine rekao da se ne sjeća da je od Zdravka Mamića primao gotovinske isplate na ime dugovanja koje je Dinamo imao prema njemu. Nije se sjetio da li je u listopadu i prosincu 2002. godine primio ukupan iznos od 112.500 eura u gotovini te da je za to potpisao potvrdu o primitku novca čak ni kada mu je Mamićeva obrana prikazala sporne potvrde s njegovim potpisom, a također se nije sjetio da je od Mamića 2007. godine primio milijun eura na ime profesionalnog igranja u Dinamu. No, problem je što je tijekom svog iskaza u istrazi danom u USKOK-u rekao sve suprotno; prepoznao je potpisane potvrde, a i rekao da je prilikom dolaska u Dinamo 2007. godine dobio prvu ratu od milijun eura u gotovini od Zdravka Mamića. Iako je potpisao taj zapisnik u istrazi, na sudu se ničega toga nije sjećao iako je dodao da ne isključuje mogućnost da je sve tako i bilo. Mamićev odvjetnik Filip Glavaš uložio je prigovor tom Balabanovom iskazu, a kada ga je upitao zašto na sudu govori drugačije, Balaban je rekao da je moguće da je u istrazi pogriješio.

Mamić u kaznenoj prijavi protiv Balabana ističe kako je teško povjerovati da bi igrač za kojega je Dinamo platio 1,75 milijuna eura pristao igrati samo za 200 tisuća eura godišnje, koliko je dogovoreno ugovorom. Logično je da je Balaban stimuliran dodatnom novčanom nagradom od milijun eura.

Problem je što tu potpisanu potvrdu Mamić nema.

Na sudu je, u svibnju 2024. godine, Davor Vugrinec rekao da nikada nije primio novac u gotovini od Mamića niti tražio akontaciju za ugovor. Nije se sjetio da je primio 400 tisuća eura u gotovini na ime prelaska iz Rijeke u Dinamo. Kada mu je odvjetnik Glavaš pokazao potpisane potvrde s navedenim datumima i iznosima na kojima je njegov potpis, rekao je da to jeste njegov potpis, ali se ne sjeća da je to potpisao ni kada. "Ne mogu to objasniti. Nikada u karijeri nisam primio novac u gotovini" rekao je. Isto je rekao i za mjenično jamstvo iz ožujka 2006. godine iz kojega je vidljivo da mu je Mamić dao bjanko mjenicu kao osiguranje da će mu biti isplaćena ugovorna obveza.

Obzirom na sve navedeno Mamić smatra da i tu ima osnovu za tužbu i da je Vugrinec na sudu dao lažni iskaz.

Tužio je i Sejada Halilovića, oca poznatog nogometaša Alena, je smatra da je i on dao lažni iskaz na sudu u Osijeku, u ožujku 2015. godine.

Tata Halilović je tada rekao da je kao zastupnik maloljetnog sina tražio 50 posto transfernog obeštećenja ako dođe do transfera Alena u drugi klub, te da nije prodao sinovljeva ekonomska prava inozemnoj tvrtki Marija Mamića Rasport Management. Rekao je da na ime tih prava nije primio 300 tisuća eura, no u istrazi u USKOK-u je rekao da mu je Mamić pristao dati traženi novac te je to i stavio u ugovor između Alena i Dinama. Također je i u istrazi rekao da im Rasport nikada nije platio taj novac, no Mamić tvrdi drugačije. On posjeduje potpisane ugovore iz 2012. godine, kao i izjave kojom Halilović obavještava Dinamo da su ekonomska prava njegova sina prepuštena Rasportu. Također Mamić ima i potvrdu da je u srpnju 2012. godine isplaćeno 300 tisuća eura na Halilovićev račun s računa Rasporta.

- Ne mogu komentirati detalje, ali vam mogu potvrditi da je Zdravko Mamić odlučio poduzeti određene pravne korake protiv pojedinih svjedoka koji su svjedočili pred sudom u Osijeku, a za koje smatra da nisu govorili istinu. Na to ga je potaknulo postupanje DORH-a koje je krenulo s procesuiranjem jednog svjedoka iz postupka pa očekuje da će na jednaki način postupiti i u ovim slučajevima, pri čemu prenosim poruku Zdravka Mamića da će na isti način postupati i u svim budućim slučajevima u kojima utvrdi da pojedini svjedoci nisu govorili istinu - kazao je Filip Glavaš, odvjetnik Zdravka Mamića, za 24sata.

Mamića je, evidentno, na tužbe potakla tužba DORH-a protiv Joška Jeličića koji je na sudu u Osijeku, isprovociran Glavaševim pitanjima, priznao da je USKOK-u u istrazi rekao neistine koje je, kako je objasnio, izrekao jer se bojao za posljedice ukoliko kaže kako je doista bilo.

Mamić se u prijavama protiv ove trojice svjedoka pozvao na pravni zaključak Vrhovnog suda iz 2021. godine u kojem stoji da je dopušteno i moguće voditi kazneni postupak za davanje lažnog iskaza i prije nego je postupak u kojemu je svjedok neistinito svjedočio okončan.