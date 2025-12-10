Obavijesti

POMOĆ SVE SLABIJA

Manjak donacija: UN-ov ured za ljudska prava jedva preživljava

Manjak donacija: UN-ov ured za ljudska prava jedva preživljava
Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

OHCHR ima 90 milijuna dolara manje sredstava nego što mu je potrebno ove godine, što je rezultiralo otpuštanjem 300 zaposlenika, a to izravno utječe na rad ureda, rekao je Turk

Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava (OHCHR) Volker Turk rekao je u srijedu da njegov ured "jedva preživljava" zbog velikog smanjenja financiranja globalnih donatora, dok kršenja prava i potrebe u ratom zahvaćenim područjima rastu."Naši su resursi smanjeni, zajedno s financiranjem organizacija za ljudska prava - uključujući i one na lokalnoj razini - diljem svijeta. Jedva preživljavamo", rekao je Turk novinarima.

OHCHR ima 90 milijuna dolara manje sredstava nego što mu je potrebno ove godine, što je rezultiralo otpuštanjem 300 zaposlenika, a to izravno utječe na rad ureda, rekao je Turk.

"Bitni posao morao se smanjiti, uključujući Kolumbiju, Demokratsku Republiku Kongo, Mjanmar, Tunis i druge zemlje u vrijeme kada potrebe rastu", izjavio je Turk.

Rekao je da su se smanjili posjeti zemljama posebnih izvjestitelja UN-a, koji su neovisni stručnjaci, kao i istražne misije tijela za utvrđivanje činjenica, dok su dijalozi s državama o njihovoj usklađenosti s ugovorima UN-a o ljudskim pravima morali biti odgođeni.

„Sve to ima širok domino učinak na međunarodne i nacionalne napore u zaštiti ljudskih prava“, rekao je Turk.

