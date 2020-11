Izjavu je dao i predsjednik dr\u017eave Zoran Milanovi\u0107.\u00a0

- Vodio sam stranku 10 godina. Danas sam se odazvao iz nekih sentimentalnih razloga, nisam govorio. Odazvao bih se i HDZ-u da su me pozvali.\u00a0

Poru\u010dio je kako nema prepucavanja u javnom prostoru. \u0160to se ti\u010de protokola na groblju, Milanovi\u0107 je rekao da je u petak izbjegao komentirati ministra, nego je njegova poruka bila upu\u0107ena predsjedniku Sabora.\u00a0

- Ministar mora raditi ono \u0161to mu ka\u017eu, no onda se ministar po\u010deo baviti mnome. Ni sa kime se ja nisam prepucavao, ne s njime, nisam ga ni spomenuo, o njemu sam govorio poluafirmativno. Po nalogu \"onih gore\", on je morao po drugi put insinuirati da la\u017eem. On je samo ministar, ja sam predsjednik republike. On je ju\u010der, kada se pokazalo da ni\u0161ta od onog nije istina, i da poku\u0161avaju opravdati bijeg od civilizacijske norme, da se ne bi slikali sa mnom. U tu se pri\u010du upleo vojsku i na\u010delnika glavnog sto\u017eera. To je ve\u0107 ozbiljno. Dok sam ja predsjednik, to ne\u0107u dopustiti. Kako \u0107u ga sprije\u010diti? Ne silom, ali rije\u010dima da. Ovo se nije dogodilo nikada ranije - rekao je Milanovi\u0107.\u00a0