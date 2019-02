Maras Tajaniju: 'Tajani, leave! Dalmatia + Istria are Croatia'

Gordan Maras (SDP) je kao dio saborske delegacije sudjelovao u radu Europskog parlamentarnog tjedna 2019., a tu je priliku iskoristio za izražavanje nezadovoljstva govorom predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija.

Na papir je napisao 'Tajani, leave! Dalmatia + Istria are Croatia'.

Podsjetimo, prije tjedan dana Tajani je na komemoraciji Dana sjećanja na žrtve fojbi u Bazovici održao govor koji je zaključio riječima: 'Živio Trst, živjela talijanska Istra, živjeli esuli, živjele vrijednosti naše domovine' a njegova poruka protumačena kao neprihvatljivo prisvajanje Istre i Dalmacije Italiji.

- Upravo sam u European Parliament predao Plenkovićevu prijatelju Tajaniju ovu poruku koju sam napisao na svojem name tagu. Video ću objaviti malo kasnije! Rekao mi je: Oh, thank you! - napisao je Maras na Facebooku.

U sljedećem postu, Maras je objavio snimku trenutka kada je uručio, kako kaže, Plenkovićevom prijatelju poruku da ode. Nakon toga, izašao je iz parlamenta.

- Uvrijedio je svojim porukama zemlju članicu EU i njene građane. Mislite da će djelovati?- napisao je Maras na Facebooku.

Nakon što je Tajanijev istup izazvao žestoki val negodovanja, Tajani je poslao ispriku predsjednici Kolindi Grabar Kitarović i premijeru Andreju Plenkoviću. Tajani se naime ispričao što je 'upotrijebio riječi koje su mogle povrijediti osjećaje njezinih sugrađana i navesti na pomisao da se radi o izražavanju teritorijalnih pretenzija', što je poručio i premijeru u telefonskom razgovoru u ponedjeljak.

- To, naravno, nije bila ni moja želja ni ono što sam mislio - istaknuo je u isprici Tajani, koji je inače talijanski političar desnog centra iz stranke Forza Italia bivšeg premijera Silvija Berlusconija.