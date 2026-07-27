Marijana Petir: Priznavanje važnosti žena u poljoprivredi prečesto je samo deklarativno

Predsjednica saborskog Odbora za poljoprivredu Marijana Petir sudjelovala je u ponedjeljak na Međuparlamentarnoj konferenciji „Osiguranje budućnosti poljoprivrede: od politike do prakse – generacijska obnova, žene u poljoprivredi i sigurnost hrane“, održanoj u okviru parlamentarne dimenzije irskog predsjedanja Vijećem Europske unije, priopćeno je iz Hrvatskog sabora. Konferencija je održana u Međunarodnoj godini žena poljoprivrednica, koju su Ujedinjeni narodi proglasili kako bi se snažnije prepoznao doprinos žena proizvodnji hrane, otpornosti poljoprivrede i održivosti ruralnih zajednica.

Petir je na konferenciji upozorila da je priznanje važnosti žena u poljoprivredi prečesto ostalo deklarativno, bez cjelovitog pristupa i dovoljno konkretnih instrumenata. Istaknula je da žene čine više od polovice radne snage u poljoprivredi, ali su samo u približno 30 posto slučajeva nositeljice poljoprivrednih gospodarstava. Iako obavljaju velik dio posla, znatno rjeđe upravljaju gospodarstvima, raspolažu zemljištem i odlučuju o ulaganjima.

„Uz proizvodnju hrane, žene čuvaju okoliš i bioraznolikost, prenose tradiciju, kulturu, jezik, identitet i vrijednosti na mlade generacije te skrbe o obitelji i lokalnoj zajednici. Zato mjere usmjerene prema ženama nisu pitanje simbolike ili ideologije, nego konkretan dio odgovora na depopulaciju, generacijsku obnovu i prehrambenu sigurnost”, poručila je Petir.

Među ključnim problemima izdvojila je profesionalni status žena koje rade na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Hrvatska je to pitanje regulirala prije puno godina, tako da nositeljice i registrirane članice obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava imaju uređen profesionalni status te mirovinsko i zdravstveno osiguranje, rekla je Petir. Dodala je da takva rješenja još nisu uspostavljena u svim državama članicama Europske unije.

Posebno je istaknula važnost uključivanja žena u tijela koja donose odluke o razvoju ruralnih područja. U upravljačkim tijelima hrvatskih lokalnih akcijskih grupa propisana je zastupljenost od najmanje 40 posto žena.

Kao važan hrvatski primjer predstavila je Program potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima, koji se provodi na temelju njezina amandmana na državni proračun, a kojim se podupiru mlade obitelji u jedinicama lokalne samouprave s manje od šest tisuća stanovnika, posebno izložene depopulaciji, koje su osigurale vlastita sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji.

Udruživanjem državnih i lokalnih sredstava mladim obiteljima pomaže se pri kupnji, izgradnji ili obnovi kuće, pri čemu prednost imaju obitelji koje se bave poljoprivredom.

"Na taj način mladim obiteljima pomažemo riješiti jedno od najvažnijih životnih pitanja, prazne kuće vraćamo u funkciju stanovanja i stvaramo uvjete za generacijsku obnovu sela i poljoprivrede. To nije samo socijalna ili demografska mjera nego i mjera poljoprivredne politike te preduvjet prehrambene sigurnosti", istaknula je Petir.