Obavijesti

News

Komentari 0
PERSONA NON GRATA

Marijana Puljak: 'Iz Hrvatske bi trebali potjerati veleposlanika Irana. To bi bila jasna poruka'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Marijana Puljak: 'Iz Hrvatske bi trebali potjerati veleposlanika Irana. To bi bila jasna poruka'
Foto: Patrik Macek/pixsell

Hrvatska ne može imati normalne odnose s režimom koji se održava na vlasti nasiljem, represijom i ubojstvima vlastitih građana, poručila je Puljak s konferencije za novinare u Saboru

Admiral

Saborska zastupnica stranke Centar Marijana Puljak pozvala je u četvrtak Vladu da iranskog veleposlanika u Hrvatskoj proglasi personom non grata i protjera ga iz zemlje, te time pošalje jasnu diplomatsku poruku protiv represije i nasilja iranskog režima nad vlastitim građanima.

Hrvatska ne može imati normalne odnose s režimom koji se održava na vlasti nasiljem, represijom i ubojstvima vlastitih građana, poručila je Puljak s konferencije za novinare u Saboru.

Upozorila je na višemjesečno brutalno gušenje prosvjeda u Iranu, masovna uhićenja, mučenja i ubojstva građana koji traže temeljna ljudska prava, te ustvrdila da je režim pokušao prikriti razmjere nasilja gašenjem interneta i komunikacija.

Pozivajući se na izvješća međunarodnih organizacija, Puljak je navela da je do sada ubijeno više od dvije i pol tisuće prosvjednika, a uhićeno više desetaka tisuća ljudi. Posebno je istaknula da su žene najsnažnije pogođene represijom.

VRATILI SE U KLUPE PRATITE UŽIVO Zaiskrilo između Plenkovića i Hajdaša: Magistre prava, na putu ste Ive Sanadera
PRATITE UŽIVO Zaiskrilo između Plenkovića i Hajdaša: Magistre prava, na putu ste Ive Sanadera

„Žene se u Iranu hapsi, muči i ubija zbog kršenja obveznog nošenja marame, sudjelovanja u prosvjedima ili samog čina otpora režimu koji kontrolira njihova tijela i živote“, rekla je, naglasivši da je riječ o sustavnoj politici teokratskog režima, a ne o izoliranim incidentima.

Puljak je podsjetila da je i Europski parlament nedavno na događanja u Teheranu reagirao zabranom ulaska cjelokupnom diplomatskom osoblju i predstavnicima Islamske Republike Iran u sve objekte parlamenta.

Ocijenila je da je sada legitimno pitanje hoće li Hrvatska ostati po strani ili će pokazati da ozbiljno shvaća vrijednosti koje, kako je rekla, stalno deklarira.

Naglasila je i da proglašenje iranskog veleposlanika personom non grata nije usmjereno protiv iranskog naroda, već predstavlja čin solidarnosti s građanima Irana, posebno sa ženama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!
UŽIVO NA 24SATA

Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!

Sve događaje vezane za veliku krizu u Iranu pratite uživo na 24sata
Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'
ZBOG SNIJEGA I SOLI

Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'

Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak), dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano, pišu iz Grada Zagreba
FOTO UŽASA Cisterna se zabila u kombi u Sloveniji i eksplodirala. Jedan mrtav. Zatvorili autocestu
TEŠKA NESREĆA

FOTO UŽASA Cisterna se zabila u kombi u Sloveniji i eksplodirala. Jedan mrtav. Zatvorili autocestu

Štajerska autocesta u Sloveniji zatvorena je u oba smjera između izlaza Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica Jug zbog teške prometne nesreće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026