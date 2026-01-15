Marijana Puljak: 'Iz Hrvatske bi trebali potjerati veleposlanika Irana. To bi bila jasna poruka'

Saborska zastupnica stranke Centar Marijana Puljak pozvala je u četvrtak Vladu da iranskog veleposlanika u Hrvatskoj proglasi personom non grata i protjera ga iz zemlje, te time pošalje jasnu diplomatsku poruku protiv represije i nasilja iranskog režima nad vlastitim građanima.

Hrvatska ne može imati normalne odnose s režimom koji se održava na vlasti nasiljem, represijom i ubojstvima vlastitih građana, poručila je Puljak s konferencije za novinare u Saboru.

Upozorila je na višemjesečno brutalno gušenje prosvjeda u Iranu, masovna uhićenja, mučenja i ubojstva građana koji traže temeljna ljudska prava, te ustvrdila da je režim pokušao prikriti razmjere nasilja gašenjem interneta i komunikacija.

Pozivajući se na izvješća međunarodnih organizacija, Puljak je navela da je do sada ubijeno više od dvije i pol tisuće prosvjednika, a uhićeno više desetaka tisuća ljudi. Posebno je istaknula da su žene najsnažnije pogođene represijom.

„Žene se u Iranu hapsi, muči i ubija zbog kršenja obveznog nošenja marame, sudjelovanja u prosvjedima ili samog čina otpora režimu koji kontrolira njihova tijela i živote“, rekla je, naglasivši da je riječ o sustavnoj politici teokratskog režima, a ne o izoliranim incidentima.

Puljak je podsjetila da je i Europski parlament nedavno na događanja u Teheranu reagirao zabranom ulaska cjelokupnom diplomatskom osoblju i predstavnicima Islamske Republike Iran u sve objekte parlamenta.

Ocijenila je da je sada legitimno pitanje hoće li Hrvatska ostati po strani ili će pokazati da ozbiljno shvaća vrijednosti koje, kako je rekla, stalno deklarira.

Naglasila je i da proglašenje iranskog veleposlanika personom non grata nije usmjereno protiv iranskog naroda, već predstavlja čin solidarnosti s građanima Irana, posebno sa ženama.