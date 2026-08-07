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NAKON VJEŠTAĆENJA

Troskot zbog otpada u Lici traži da Vlada proglasi izvanredno ekološko krizno stanje

Piše HINA,
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Troskot zbog otpada u Lici traži da Vlada proglasi izvanredno ekološko krizno stanje
Zagreb: Marin Miletić i Zvonimir Troskot o kaznenoj prijavi zbog ekološkog kriminala u Lici | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Uskok je u četvrtak objavio rezultate vještačenja zaštite okoliša u Gospiću, u predmetu nezakonitog odlaganja otpada. Ono pokazuje da je to područje zagađeno te se upozorava da prijeti širenje i povećanje intenziteta utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot u petak je u Splitu pozvao je u petak Vladu da zbog ilegalnog odlaganja otpada u Lici proglasi izvanredno ekološko krizno stanje ocijenivši da je riječ o jednoj od najvećih ekoloških kriza u Hrvatskoj.

Prijeti širenje i povećanje utjecaja na okoliš i zdravlje ljudiTroskot je ustvrdio da je riječ o "ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji i ugrozi nacionalne sigurnosti" te rekao da problem ne pogađa samo Gospić i Liku, nego i područje nizvodno od rijeke Like prema Gackoj, grad Senj i otoke sjevernog primorja.

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Uskok je u četvrtak objavio rezultate vještačenja zaštite okoliša u Gospiću, u predmetu nezakonitog odlaganja otpada. Ono pokazuje da je to područje zagađeno te se upozorava da prijeti širenje i povećanje intenziteta utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. 

"Ljudi nisu ni svjesni što znači vječna kemikalija - PFAS. Ona se zove vječna jer jednom kada uđe u ekosustav ne može se izbaciti van. Ne može se PFAS izbaciti van", rekao je Troskot.

Ustvrdio je da Vlada treba proglasiti izvanredno ekološko krizno stanje za Liku i sjeverno primorje te odmah krenuti sa sanacijom otpada. 

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"Ne možemo mi čekati nekakvu javnu nabavu tog ilegalnog otpada koji se nalazi ispod zemlje, nego se to mora stavljati u bačve i spremnike i to mora ići duboko ispod zemlje na isti način kao što se sanira nuklearni otpad", rekao je.

Za odgovornost je prozvao predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića, ministricu zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariju Vučković, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državni inspektorat i lokalne vlasti, ustvrdivši da "svi znaju i država i lokalna samouprava i kompanije".

Na pitanje o Centru za gospodarenje otpadom Lećevica, rekao je da se dio otpada iz Dalmacije, prema njegovim tvrdnjama, odlagao u Lici i Benkovcu. "Cijenu toga sada svega plaća Lika", poručio je.

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Ponovio je također da će podnijeti kaznene prijave protiv svih odgovornih te da će one obuhvatiti "cijeli vertikalni lanac - od najviših struktura politike do lokalne samouprave, do kompanija koje su sudjelovale u tome, državnog inspektorata pa do najnižih razina".

Troskot je ustvrdio i da je opasan otpad "puno lukrativniji i unosniji biznis od kokaina" te rekao da Most ima saznanja kako se već planiraju novi poslovi s odlaganjem opasnog otpada.

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