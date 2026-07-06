Mark Rutte: Europa i Kanada počinju izdvajati jednako kao i SAD zahvaljujući Trumpu

“On je prvi predsjednik SAD-a od Eisenhowera koji je uspio u tome da dođemo u ovu situaciju u kojoj Europljani i Kanađani troše isto kao i Amerikanci. To se željelo postići već 50, 60 godina i sada se događa zahvaljujući njegovu (Trumpovu) vodstvu”, rekao je Rutte na konferenciji za novinare uoči samita NATO-a u utorak i srijedu u Ankari. Otkad je početkom 2025. postao predsjednik SAD-a, Trump snažno ustraje na tome da Europljani preuzmu glavnu ulogu za obranu kontinenta. Rutte je rekao da “nije održivo tražiti od zemlje s 350 milijuna stanovnika, koja je udaljena osam sati leta, da od Rusa brani 600 milijuna ljudi koji žive u ovom dijelu NATO-ovog teritorija, da je najbogatiji dio svijeta je toliko ovisan o Sjedinjenim Državama”.

No, dodao je da će Sjedinjene Države i dalje pružati ključnu konvencionalnu podršku NATO-u.

Naglasio je da su europski saveznici i Kanada prošle godine potrošili gotovo 20 posto više na ključnu obranu nego godinu ranije, a ove i prošle godine ukupno dodatnih 258 milijardi dolara.

Rutte je istaknuo da je sada, kada su investicije tu, potrebno prevladati fragmentiranost nacionalnih obrambenih industrija i smanjiti birokraciju.

Na marginama samita u utorak će se održati forum obrambene industrije NATO-a, a Rutte očekuje da će s toga događaja biti objavljeni ugovori vrijedni desetke milijardi koji će osigurati ključnu opremu za obranu i odvraćanje.

Istaknuo je da to neće samo poboljšati sigurnost, nego i pomoći gospodarstvu, povećanju inovacija, osigurati podršku za stotine tisuća radnika s obje strane Atlantika. Govoreći o ratu u Urajini, Rutte je rekao da ruski napadi na civile u ukrajinskim gradovima pokazuju “koliko je ruski predsjednik Vladimir Putin očajan”.

Ocijenio je da se Ukrajina dobro drži na bojnom polju, da napada rusko gospodarstvo, energetsku infrastrukturu i industrijske kapacitete duboku u ruskom teritoriju.

NATO “mora osigurati da Ukrajina dobije ono što joj treba“, rekao je Rutte.