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Mark Zuckerberg kupio dvorac u Irskoj: '0bitelj je oduševljena...'

Piše HINA,
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Mark Zuckerberg kupio dvorac u Irskoj: '0bitelj je oduševljena...'
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Foto: Patrick Kenealy/REUTERS, MIKE BLAKE/REUTERS, Canva
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Dvorac je izgrađen 1827. za jednog engleskog političara. Riječ je o trokatnoj kući od klesanog kamena, smještenoj oko 150 kilometara jugozapadno od Dublina...

Mark Zuckerberg, utemeljitelj Facebooka i vlasnik Mete, kupio je dvorac u Irskoj gdje se nalazi sjedište grupacije izvan SAD-a, rekao je za AFP glasnogovornik, ali nije naveo iznos transakcije.

Američki milijarder kupio je dvorac Strancally, neogotičku građevinu smještenu u okrugu Waterford (jug), od britanskog poslovnog čovjeka Michaela Alena-Buckleyja i njegove supruge Giancarle, članice obitelji Forte, poznate po britanskom luksuznom hotelijerstvu.

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Dvorac je izgrađen 1827. za jednog engleskog političara. Riječ je o trokatnoj kući od klesanog kamena, smještenoj oko 150 kilometara jugozapadno od Dublina. Posljednjih dvadesetak godina na imanju su provedeni opsežni radovi na obnovi.

„Mark i njegova obitelj oduševljeni su što će nastaviti brinuti o očuvanju ovog povijesnog doma te se raduju boravku u Irskoj, gdje Meta ima svoje međunarodno sjedište“, izjavio je glasnogovornik u priopćenju koje je prenio AFP.

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Zuckerberg i njegova obitelj i dalje će živjeti u Sjedinjenim Državama, a imanje će koristiti tijekom boravaka u Irskoj povezanih s poslovanjem Mete.

Irska ima važnu ulogu za američku kompaniju, koja ondje zapošljava oko 1500 ljudi, a u Dublinu se nalazi međunarodno sjedište Mete.

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