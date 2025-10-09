Marko Primorac predstavio inicijativu osam zemalja o razvoju tržišta kapitala

Kako su izvijestili iz Ministarstva financija, na sastanku Europskupine u redovnom formatu ministri su razmotrili trenutnu makroekonomsku situaciju i perspektive, uključujući i pitanja fiskalne politike u državama europodručja. Također, održana je i razmjena mišljenja u svrhu pripreme za predstojeće Godišnje sastanke skupine Svjetske banke i MMF-a, navodi se u njihovom priopćenju. Na sastanku Euroskupine u uključivom formatu, pak, raspravljalo se o godišnjem izvješću o napretku ostvarenja ciljeva Unije tržišta kapitala (CMU) na razini EU i država članica. Tom prilikom, Primorac je predstavio zajedničku inicijativu zemalja Središnje i Jugoistočne Europe (CSEE) o razvoju tržišta kapitala.

U predstavljanju inicijative, naglašeno je da se suradnja između osam zemalja, a uz Hrvatsku riječ je o Poljskoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Rumunjskoj, Bugarskoj i Sjevernoj Makedoniji, temelji na uvjerenju da zajedno mogu potaknuti gospodarski rast, privući globalna ulaganja i ojačati otpornost naših tržišta kapitala na načine koje nijedna pojedinačna zemlja ne bi mogla sama postići, stoji u priopćenju.

U pogledu ključnih ciljeva koji se žele postići, Primorac je izdvojio poboljšani pristup i manje troškove za poduzeća, smanjenje ovisnosti o bankovnom financiranju i iskorištavanje punog potencijala financijskog sektora, veću vidljivost tržišta kapitala u regiji za međunarodne ulagače te povećanje sudjelovanja institucionalnih i malih ulagača.

Podsjetimo, u studenom 2024. potpisan je Memorandum o razumijevanju između osam nacionalnih burzi, a regionalna integracija tržišta kapitala jedan je od pet smjerova istaknutih u Strateškom okviru za razvoj tržišta kapitala kojega je Vlada usvojila krajem ožujka ove godine. Sjedište kompanije koja će objedinjavati i voditi proces integracije burzi srednje i jugoistočne Europe bit će u Zagrebu.

Na sastanku Euroskupine nakon toga nastavljena je rasprava o kriptoimovini, odnosno o strategijskim implikacijama razvoja kriptoimovine te tzv. stablecoins u EU, uključujući posebno adresiranje rizika za financijsku stabilnost, monetarni suverenitet te međunarodnu ulogu eura, navode iz Ministarstva.

U okviru priprema za Eurosummit, predsjednik Euroskupine izvijestio je ministre o sadržaju pisma koje planira uputiti predsjedniku Europskog vijeća u kojemu će se sažeti aktivnosti Euroskupine u proteklom razdoblju u glavnim područjima rada. Sastanak Eurosummita planiran je 23. listopada 2025., a pored uobičajenih tema o gospodarskoj situaciji i koordinaciji ekonomskih i fiskalnih politika, poseban fokus bit će na digitalnom euru i jačanju međunarodne uloge eura, zaključuje se u priopćenju.