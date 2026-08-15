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NEMIRI UZ GRANICU

Maroko spriječio novi pokušaj ulaska migranata u Ceutu, koristili suzavac, dronove, pse

Piše HINA,
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Maroko spriječio novi pokušaj ulaska migranata u Ceutu, koristili suzavac, dronove, pse
Foto: Maria Alejandra Cardona
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Nemiri su izbili u brdovitom području oko tri kilometra od granice s Ceutom, na periferiji marokanskog grada Fnideqa. Marokanske snage sigurnosti intervenirale su kako bi spriječile novi pokušaj masovnog prelaska granice.

 Marokanske sigurnosne snage u subotu su spriječile pokušaj stotina migranata, većinom iz subsaharske Afrike, da neregularno prijeđu granicu prema španjolskoj enklavi Ceuti, pri čemu su koristile suzavac, helikoptere, dronove i policijske pse, izvijestila je agencija EFE pozivajući se na sigurnosne izvore.

Nemiri su izbili u brdovitom području oko tri kilometra od granice s Ceutom, na periferiji marokanskog grada Fnideqa. Marokanske snage sigurnosti intervenirale su kako bi spriječile novi pokušaj masovnog prelaska granice.

Prema posljednjim podacima marokanskih sigurnosnih izvora, presretnuto je 148 migranata. Među njima je 128 osoba podrijetlom iz subsaharske Afrike, dok je 20 marokanskih državljana.

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Dvoje migranata reklo je španjolskoj televiziji TVE da bježe iz ratom poharanog Sudana.

Sigurnosne snage također su tijekom posljednjih dana uhitile 61 osobu osumnjičenu za poticanje i promicanje neregularne migracije putem društvenih mreža.

Marokanske vlasti najavile su nastavak operacija nadzora s ciljem sprječavanja organiziranja masovnih pokušaja prelaska granice.

U Fnidequ je u subotu vladala mirna situacija, ali uz pojačanu prisutnost policije i kontrole na glavnim prometnicama prema gradu.

U području granice s Ceutom raspoređeni su brojni pripadnici marokanskih sigurnosnih snaga, dok su pomorske snage i dronovi nadzirali područje s mora i iz zraka.

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Marokanske vlasti ovog su tjedna u blizini granice postavile i novu metalnu prepreku visoku oko četiri metra, opremljenu bodljikavom žicom, kako bi spriječile približavanje većih skupina ljudi graničnom području.

I Španjolska je pojačala sigurnosne mjere u Ceuti, rasporedivši više od 1.500 policajaca i pripadnika Civilne garde.

Mjere su uvedene nakon ranijeg pokušaja masovnog ulaska migranata, kao i poziva koji su se posljednjih dana širili društvenim mrežama na novo okupljanje i pokušaj prelaska granice 15. kolovoza.

Prema podacima španjolskih humanitarnih organizacija, najmanje 141 osoba poginula je prije dva tjedna pokušavajući pješice ili plivanjem doći do španjolske enklave.

Marokanske i španjolske vlasti zbog toga su dodatno pojačale nadzor granice i okolnog područja.

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