Mary Trump: 'Stric Donald bi mogao bolovati od Alzheimera. Vidim simptome kao kod djeda'

Nećakinja američkog predsjednika Donalda Trumpa sugerirala je da bi njezin stric mogao bolovati od Alzheimerove bolesti. Mary Trump (60) dugogodišnja je stričeva kritičarka. Usporedila je simptome aktualnog predsjednika s onima koje je pokazivao njezin djed, Donaldov otac, Fred Trump, prije smrti 1999. Umro je u dobi od 93 godine, nakon što se gotovo deset godina borio sa spomenutom bolešću. Trumpova nećakinja kazala je kako kod strica primjećuje promjene u izrazu lica i povremenu dezorijentiranost.

- Ponekad djeluje kao da nije potpuno svjestan vremena i mjesta na kojem se nalazi. S vremena na vrijeme vidim taj pogled jelena pred farovima - rekla je u razgovoru za New York Magazine Mary Trump, po struci klinička psihologinja.

Trump se na očevu dijagnozu osvrnuo u razgovoru za isti medij, što je nedavno objavljeno. Govoreći o ocu Fredu Trumpu, mučio se prisjetiti se kako se bolest zove.

- Imao je jedan problem. U određenoj dobi, oko 86 ili 87 godina, počeo je dobivati ... kako se to zove? - zapitao se tijekom intervjua. U pomoć mu je priskočila glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt i dobacila: "Alzheimerova bolest".

- Nešto poput Alzheimerove bolesti, ali ja to nemam - ustvrdio je Donald Trump.

Na pitanje je li to bolest o kojoj uopće razmišlja odlučno je zanijekao, ali je imao poteškoća izraziti se jasno.

- Ne, uopće ne razmišljam o tome. Znate zašto? Zato što, što god to bilo, moj je stav takav kakav jest - kazao je.

Alzheimerova bolest je progresivni neurodegenerativni poremećaj koji uzrokuje oštećenje kognitivnih funkcija, uključujući pamćenje, razmišljanje i ponašanje. Ona je danas prepoznata kao najčešći oblik demencije i čini oko dvije trećine svih demencija, ali svaka demencija nije Alzheimerova bolest.

U većini slučajeva bolest je sporadična, a ne nasljedna, i simptomi se pojavljuju u starijoj životnoj dobi, najčešće nakon 65. godine. U oko jedan posto bolesnika, kod kojih se bolest javlja u ranijoj životnoj dobi, je nasljedna. Uzrok bolesti još nije dovoljno poznat, ali se smatra da nastaje međudjelovanjem niza rizičnih čimbenika, koje dijelimo na one na koje ne možemo utjecati, kao što su dob, spol i genetika, te na one na koje možemo utjecati, kao što su životne navike - od tjelesne (ne)aktivnosti, pušenja, loše prehrane i okolišnih čimbenika.

Rizik od razvoja bolesti raste s dobi, a važnu ulogu imaju i genetika te obiteljska povijest. Snažan faktor rizika za Alzheimerovu bolest je obiteljska povijest. Oni koji imaju roditelja, brata ili sestru s bolešću imaju veću vjerojatnost za razvoj ove bolesti. Rizik se povećava ako je više od jednog člana obitelji bolesno.

Rastuće sumnje u Trumpovo kognitivno stanje pobudile su se u nakon zbunjujućih izjava iz Ovalnog ureda nakon potpisivanja dvostranačkog Zakona o punomasnome mlijeku za zdravu djecu. Trump se pohvalio kako mu je sklonost mliječnim proizvodima omogućila da "bez problema položi" sve kognitivne testove.

- Sve sam ih položio s lakoćom jer pijem mlijeko - kazao je tad.

Naveo je da je kognitivne testove polagao 2. siječnja i 9. prosinca, sugerirajući da je njegovo neurološko stanje bilo procjenjivano. I prije se hvalio svojim rezultatima, tvrdeći da je još 2018. postigao savršen rezultat na Montrealskoj kognitivnoj procjeni, alatu za otkrivanje kognitivnih oštećenja. Nagađanja o Trumpovu zdravstvenom stanju potaknuta su i nakon što su primijećene modrice na njegovim rukama, otekline na nogama i gležnjevima te situacije u kojima se činilo da je zaspao tijekom javnih događaja. Američki predsjednik prije je izjavio kako su modrice posljedica svakodnevnog uzimanja aspirina.

- Uzimam ga već 30 godina i ne želim to mijenjati - rekao je.

Visoki dužnosnici Trumpove administracije više puta su branili njegovo zdravstveno stanje. Američki državni tajnik Marco Rubio opisao ga je kao "prezdravog" i "previše aktivnog", a zamjenik šefa osoblja Bijele kuće, Stephen Miller, rekao je da Trump može raditi više, ima bolje pamćenje, više izdržljivosti i više energije nego običan smrtnik.

Ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. izjavio je da Trump ima “nevjerojatno zdravlje”, dodao je i da je Mehmet Oz, ravnatelj Centara za Medicare i Medicaid, pregledao njegove medicinske nalaze i utvrdio da ima najvišu razinu testosterona koju je ikad vidio kod osobe starije od 70 godina.