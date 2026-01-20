Obavijesti

PREDSJEDNIKOVO ZDRAVLJE

Poznati doktor traži pregled: Je li Trump mentalno stabilan?

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Kevin Lamarque

Predsjednik Sjedinjenih Država izuzetno je mentalno bolestan i to dovodi u opasnost živote svih nas. 25. amandman postoji s razlogom, moramo ga odmah aktivirati, žestoko je izjavila zastupnica Yassamin Ansari

Dr. Jonathan Reiner, kardiolog pokojnog bivšeg potpredsjednika Dicka Cheneyja, u ponedjeljak je pozvao na kongresnu istragu o sposobnosti predsjednika Trumpa, piše The Hill.

Reiner, medicinski analitičar CNN-a, pozvao se na Trumpovo nedavno pismo norveškom premijeru Jonasu Gahru Støreu, u kojem se činilo da povezuje svoje prijetnje preuzimanjem Grenlanda s time što mu nije dodijeljena Nobelova nagrada za mir.

 - Ovo pismo, kao i činjenica da je predsjednik naložio da se ono distribuira drugim europskim zemljama, trebali bi potaknuti dvostranačku kongresnu istragu o predsjedničkoj sposobnosti - napisao je Reiner na društvenoj platformi X.

Trumpova poruka, koja je podijeljena s više europskih veleposlanika, dovodi u pitanje zašto Danska ima „pravo vlasništva“ nad Grenlandom, poluautonomnim arktičkim teritorijem bogatim mineralima i smatranim ključnim za sigurnost u regiji.

Trumpovi kontinuirani napori da stekne Grenland, unatoč protivljenju europskih saveznika, izazvali su uzbunu u zemlji i izvan nje.

 - Predsjednik Sjedinjenih Država izuzetno je mentalno bolestan i to dovodi u opasnost živote svih nas. 25. amandman postoji s razlogom, moramo ga odmah aktivirati - žestoko je izjavila zastupnica Yassamin Ansari iz Arizone u objavi na X-u, dijeleći pismo upućeno Støreu.

Reiner je i ranije dovodio u pitanje predsjednikovo zdravlje i režim. Prošlog mjeseca rekao je da Trumpov režim uzimanja aspirina, koji je opisan u Wall Street Journalu, „nema nikakvog smisla“.

U međuvremenu, Trump je odbacio zabrinutosti u vezi sa svojim zdravljem i sposobnošću. Predsjednik je također ranije ovog mjeseca na Truth Socialu napisao da je u „savršenu zdravlju“ i da je „bez problema položio“ kognitivni ispit po treći uzastopni put.

