Obavijesti

News

Komentari 0
NEREDI U HERCEGOVINI

Masovna tučnjava nakon koride u Posušju: Kladili se na borbu bikova pa ostali bez isplate...

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Masovna tučnjava nakon koride u Posušju: Kladili se na borbu bikova pa ostali bez isplate...
Foto: Hercegovina.info

Neslužbeno se doznaje kako je među sudionicima bio Čapljinac Rade Merdžan (51), koji je prošle godine u lipnju nanio teške tjelesne ozljede mladiću

Sukob između više osoba, zbog neisplate klađenja na borbu bikova, izbio je 5. kolovoza u mjestu Vir u Posušju, prema informacijama MUP-a Županije Zapadnohercegovačke. Izbio je fizički sukob tijekom održavanja koride povodom Dana domovinske zahvalnosti, a svemu je prethodila svađa, prenosi Hercegovina.info.

'NARUŠAVANJE REDA I MIRA' Sjekira, grablje, lopata i pijani Poljaci: Policija se oglasila o makljaži kod N. Vinodolskog...
Sjekira, grablje, lopata i pijani Poljaci: Policija se oglasila o makljaži kod N. Vinodolskog...

Posuška policija privela je tri osobe, dvije s područja Čapljine, jednu s područja Posušja. Neslužbeno se doznaje kako je među sudionicima bio Čapljinac Rade Merdžan (51), koji je prošle godine u lipnju nanio teške tjelesne ozljede mladiću. Čapljinski sud mu nikad nije javno objavio presudu.

UHIĆENI SU Poljaci nasmrt pretukli Hrvata u Igranama. Načelnik ljutit: 'Sad neka prodaju kuće i odu od tu...'
Poljaci nasmrt pretukli Hrvata u Igranama. Načelnik ljutit: 'Sad neka prodaju kuće i odu od tu...'

Protiv uhićenih, policija će poduzeti mjere u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Panika zbog uboda na plaži u Ičićima: Podignuli su helikopter
POGLEDAJTE VIDEO

Panika zbog uboda na plaži u Ičićima: Podignuli su helikopter

Kako neslužbeno doznajemo, poziv je prvotno upućen s oznakom moguće teške alergijske reakcije, pa je odmah poslan helikopter
VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!
BIZARNA SNIMKA

VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!

Napravili su nered u kafiću, a onda su se preselili na obalu gdje su se nastavili mlatiti. Primorsko-goranska policija potvrdila nam je da su zaprimili dojavu te da su postupanja u tijeku
Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'
JEZIVI NAPAD

Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'

Nakon nekih sat vremena plivanja čula sam Christy kako vrišti. Prvo sam mislila da se utapa i viknula sam joj da se ne predaje. Ali onda sam shvatila da oko nje kruže morski psi, prisjeća se Tamara...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025