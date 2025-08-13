Masovna tučnjava nakon koride u Posušju: Kladili se na borbu bikova pa ostali bez isplate...

Sukob između više osoba, zbog neisplate klađenja na borbu bikova, izbio je 5. kolovoza u mjestu Vir u Posušju, prema informacijama MUP-a Županije Zapadnohercegovačke. Izbio je fizički sukob tijekom održavanja koride povodom Dana domovinske zahvalnosti, a svemu je prethodila svađa, prenosi Hercegovina.info.

Posuška policija privela je tri osobe, dvije s područja Čapljine, jednu s područja Posušja. Neslužbeno se doznaje kako je među sudionicima bio Čapljinac Rade Merdžan (51), koji je prošle godine u lipnju nanio teške tjelesne ozljede mladiću. Čapljinski sud mu nikad nije javno objavio presudu.

Protiv uhićenih, policija će poduzeti mjere u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru.