Deseci tisuća ljudi tjednima prosvjeduju na ulicama španjolskih gradova zbog nezapamćene stambene krize koja pogađa zemlju. Nezadovoljstvo je eksplodiralo nakon mučne deložacije starice u Madridu, a prosvjednici su u znak revolta podigli stotine šatora na gradskim trgovima. Zbog pritiska ulice i pada predloženih zakona u parlamentu, premijer je raspustio vladu i najavio prijevremene izbore.

Pokretanje videa... VIDEO Masovni prosvjedi u Španjolskoj zbog stambene krize. Šatori diljem zemlje. Pada Vlada? | Video: 24sata/Reuters

Deložacija starice

Neposredan povod za izlazak ljudi na ulice bila je deložacija 87-godišnje Maricarmen Abascal krajem rujna. Žena u invalidskim kolicima izbačena je iz stana u središtu Madrida u kojem je živjela više od 70 godina. Njezina je najamnina naglo skočila s 500 eura na više od 2600 eura, što njezina obitelj više nije mogla priuštiti.

Foto: Violeta Santos Moura

Televizijske snimke policije koja ju na nosilima iznosi iz zgrade izazvale su golem bijes javnosti i pokrenule prosvjede diljem Španjolske. Njezin je slučaj vrlo brzo postao simbolom nemilosrdnog stambenog tržišta i borbe građana protiv velikih investicijskih fondova. Odvjetnici su naknadno uspjeli pregovarati o njezinu povratku u stan uz razumniju cijenu, no lavina nezadovoljstva u društvu već se zakotrljala i više se nije mogla zaustaviti.

Odmah nakon te deložacije prosvjednici su okupirali glavni madridski trg Puerta del Sol. Podigli su tamo više od 1000 šatora i najavili da ne planiraju otići sve dok vlasti ne poduzmu konkretne korake za zaštitu podstanara. Slični prosvjedni kampovi ubrzo su niknuli u Barceloni, Malagi i Valenciji.

Foto: Violeta Santos Moura

Stambena kriza u državi kuha već godinama, a posebno snažno pogađa mlade građane i siromašnije obitelji koje si ne mogu priuštiti kupnju vlastite nekretnine. Tržište dugoročnog najma je izuzetno malo, a prosječna cijena stanarine gotovo se udvostručila u posljednjih deset godina. Više od 25 posto španjolskih podstanara danas troši čak 40 posto svojih mjesečnih prihoda isključivo na stanarinu i režije.

Ljudi su nezadovoljni i zbog navale turističkih platformi za kratkoročni najam, koje dodatno smanjuju broj dostupnih stanova na tržištu i podižu cijene. Na ulicama velikih gradova okupilo se na stotine tisuća građana koji traže strogu regulaciju cijena, zaustavljanje deložacija i veće poreze za turističke apartmane. Najveći prosvjedi održani su u Madridu gdje su ulicama marširale guste kolone ljudi, dok su u Valenciji zabilježeni oštri ulični sukobi.

Foto: Violeta Santos Moura

U tom su gradu prosvjednici pokušali silom probiti sigurnosni kordon ispred zgrade u kojoj se održavala elitna konferencija o nekretninama. Policija je upotrijebila gumene metke kako bi raspršila okupljenu masu, pri čemu je ozlijeđeno devet policajaca, a uhićeno je pet osoba. Pojedini sindikati podstanara i udruge sada javno pozivaju građane na opći štrajk kako bi izvršili maksimalan pritisak na vlast.

Prijevremeni izbori

Lijeva vlada premijera Pedra Sáncheza pokušala je ublažiti bijes javnosti hitnim mjerama koje su upućene u parlamentarnu proceduru. Predložili su paket zakona koji je uključivao zabranu deložacija za ranjive građane do 2030. godine, kao i porezne olakšice za iznajmljivače te ograničenja za takozvane lešinarske fondove. Prijedlog zakona podijeljen je u dvije uredbe o kojima su zastupnici u parlamentu morali hitno glasati.

Tens of thousands protested across Spain after parliament rejected housing measures to ban evictions, freeze rents and regulate short-term rentals https://t.co/KrqaBzLJjv https://t.co/12SfrpUbNL — Reuters (@Reuters) October 3, 2026

Zastupnici su početkom listopada odbacili obje uredbe većinom glasova, čime je vladin plan doživio težak i neugodan poraz. Protiv zakona glasale su oporbene desne stranke, kao i katalonska stranka Junts, čiji su glasovi na kraju presudili. Vladajuća koalicija odmah se našla u velikim problemima, a premijer je morao brzo reagirati kako bi zadržao političku inicijativu pred biračima koji masovno kampiraju na trgovima.

Suočen s neuspjehom u parlamentu i ogromnim prosvjedima na ulicama, premijer je raspustio parlament i najavio izlazak na birališta više od pola godine prije redovnog roka. Novi izbori zakazani su za 29. studenog, a politički analitičari predviđaju da će tema stanovanja potpuno dominirati nadolazećom kampanjom.

Cada vez más jóvenes acampan en Málaga por el derecho a la vivienda digna. La Costa del Sol es uno de los lugares con los precios de alquileres más abusivos. https://t.co/S95zCLO1LM — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) October 3, 2026

​- Odlučio sam sazvati izvanrednu sjednicu vijeća ministara kako bismo raspustili parlament i raspisali opće izbore. Moramo mobilizirati ljude i osvojiti veliku progresivnu većinu u parlamentu koja će nam omogućiti donošenje novih zakona. Znam da u društvu danas postoji nezadovoljstvo i da su mnogi građani s pravom ogorčeni stanjem na tržištu nekretnina - poručio je premijer