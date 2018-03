Maštruko: 'Hrvatska je mogla i bez protjerivanja diplomata...'

Bivši hrvatski veleposlanik pri Svetoj Stolici Ivica Maštruko za N1 objasnio je što u diplomatskom svijetu znači potez protjerivanja ruskog diplomata iz Hrvatske.

- U svakom slučaju sasvim je sigurno da je riječ o dogovoru koji je postignut u Bruxellesu, da se takvim metodama i načinom pokaže Rusiji da se ne prihvaća njezino postupanje u Velikoj Britaniji. No, samo Ujedinjeno Kraljevstvo je reklo da postoji velika vjerojatnost, ali nikada nije priopćeno da je Rusija sigurno umiješana. Ne postoji jedinstvena politika prema Rusiji nego samo načelni stavovi od kojih su moguća odstupanja.

- Hrvatska se odlučila protjerati diplomata, to je poruka bez koje se moglo, ali nije ni osobito velikog značaja. No, sasvim sigurno ne pridonosi pomirenju i razvoju dobrih odnosa s Rusijom. Hrvatska ima interesa razvijati ekonomske dobre odnose s Rusijom, kako će to činiti i druge zemlje, bez obzira na ove postupke. Ovo ne doprinosi smirivanju atmosfere. Kada je u pitanju Ujedinjeno Kraljevstvo i slične situacije, ranije intervencije protiv Saddama Huseina i Libije nije stavove imalo na provjerenim izvorima, kazao je Maštruko.

Protumjere Moskve, kaže, možemo očekivati.

- Kad jedna država odluči protjerati diplomate, može očekivati isto. Hrvatska se odlučila protjerati jednog diplomata kako bi se poštivao dogovor, ali da to nije u nekom značajnijem broju. To je dogovorena mjera bez koje je EU mogla i trebala jer nigdje nisu dani dokazi da je Rusija doista umiješana. Hrvatska je postupila na temelju dogovora, ali moglo se bez toga. Hrvatska je mogla odstupiti bez ikakvih problema, smatra Ivica Maštruko.