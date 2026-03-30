Mateša o aferi u Hrvatskom skijaškom savezu: 'Ne možemo znati pegla li netko karticu sad'

Aferu i nestalih 30 milijuna eura u Hrvatskom skijaškom savezu komentirao je i sam predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša. Smatra da je to lako moguće i da je velika šteta za hrvatski sport, pogotovo u trenucima kad Vlada i ministarstvo izdvajaju velika sredstva za 87 saveza, koliko ih ima Hrvatski olimpijski odbor, piše Dnevnik.hr.

- Stvar je po meni interne kontrole, zakonitosti poslovanja, izdavanja računa, kontrole računa. Kome novac ide... Savez je samostalna pravna osoba, ima revizore, nadzorni odbor. Netko je sve te godine morao vidjeti da ima odljeve sredstava na čudne destinacije.

Poručio je da su predsjednici saveza volonteri.

- Ne posvećuju puno vremena bivanju u savezu. I ja sam volonter, ne primam nikakvu naknadu. Takav model je kod svih saveza, osim kod dva. Postoje profesionalci koji imaju obvezu praćenja zakonitosti poslovanja i oni se moraju time ozbiljno baviti, rekao je.

Na pitanje koliko novca je išlo preko Hrvatskog olimpijskog odbora Skijaškom savezu, Mateša je odgovorio da ne znaju točno.

- U deset godina 16 milijuna i 40 tisuća i u tome je 1,3 milijuna direktno usmjereno ono što dobivaju treneri i sportaši kao stipendije. To im nitko ne može uzeti. Ovaj drugi dio ide za plaćanje računa, računa za natjecanja, pripreme, odlazak na pripreme... Oni to traže, dostavljaju račune, mi ih gledamo, ako su odgovarajućih potreba mi ih plaćamo. Mi ne znamo što je iza tih računa.

Ministarstvo sporta kaže da je novac trebao kontrolirati Hrvatski olimpijski odbor.

- Ministarstvo to nije trebalo kontrolirati. Mi možemo kontrolirati dio koji nam je dostupan. Ovaj koji nije, ne možemo znati je li račun koji nam je dostavljen hotela, prijevoznika... je li stvarno za to iskorišten ili je to poslano negdje dalje. Mi nismo znali što firma iz Lihtenštajna... Je li pravilno posluje ili je tvrtka za pranje novca. Čiji je propust? To bi najviše trebali znati oni koji su kontrolirali poslovanje skijaškog saveza, najviše revizori, rekao je.

Dodao je da ne vidi situaciju kao napad na sebe.

- Kad se događaju takve stvari neki ljudi misle da je došlo njihovo vrijeme. Bitan je model pojačane kontrole za ubuduće da bi se izbjegle takve stvari da bi mogli imati puno čišću situaciju. Ali, to je ogroman posao za 87 saveza, rekao je Mateša.

U posljednjim razgovorima s ministarstvom, kazao je, na tragu su toga da se postavi oštriji mehanizam kontrole.

- Dok mi pričamo ne znam pegla li netko svoju karticu od saveza i kupuje torbice... Ne mogu znati. Mi hoćemo mehanizam koji bi to prevenirao u budućnosti, zaključio je.