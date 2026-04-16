MEDICINSKO ČUDO 'Preživjela sam 5 operacija srca i jednu kralježnice. Viša sam 7,5 cm'

Osjećam kao da je ovo novi početak za mene, rekla je Daisy Mai Osborne (17) iz Newquaya u Ujedinjenom Kraljevstvu koja se kao beba borila za život. Preživjela je moždani udar, pet operacija srca i izuzetno tešku i kompliciranu operaciju kralježnice nakon koje je danas viša 7,5 centimetara.

- Živjela sam s kompleksnim zdravstvenim problemima 17 godina, pa mi je ova operacija zaista promijenila život, ne samo fizički nego i emocionalno. Neizmjerno sam zahvalna. Iskreno, ne mogu riječima opisati koliko“, kaže djevojka, za koju se na prvi pogled ne bi reklo kroz kakve je teške prepreke prošla.

Foto: Profimedia

Njezina mama Louise i dalje se sjeća šoka kada su liječnici tijekom trudnoće otkrili Daisyin srčani defekt.

- Preplavili su me strah, briga i tuga. Rekli su nam da operaciju koju namjeravaju ima visoki stupanj uspješnosti i činilo se da se ide dobrim putem. Imala sam potpuno povjerenje u kardiološki tim jer je Daisy Mai bila pod skrbi vodeće specijalizirane dječje bolnice. Rekli su nam da je riječ o vrlo ozbiljnom stanju koje zahtijeva hitnu skrb nakon rođenja - rekla je majka Louise.

Nakon poroda Daisy je odmah prebačena na jedinicu intenzivne njege i već unutar tjedan dana imala je prvu operaciju.

- Bilo je zastrašujuće, nijedna majka ne želi biti odvojena od svog djeteta. Gledati njezino maleno tijelo spojeno na monitore i žice bilo je srceparajuće - priznaje Louise, dodajući da su liječnici na kraju donijeli ključne odluke koje su joj spasile život.

Foto: Profimedia

Tijekom sljedećeg tjedna Daisy je prošla još dvije složene operacije. No ni godinama nakon rođenja njezina borba nije bila gotova.

Do devetog mjeseca života uslijedila je još jedna operacija srca, a nakon toga je doživjela i moždani udar. Posljednja operacija obavljena je kada je imala devet godina. Uz teške srčane probleme patila je i od skolioze kralježnice te je godinama nosila steznik.

- Bio je to težak put. Bojala sam se operacije i svim silama sam je htjela izbjeći - priznaje.

No na kraju je morala proći devetosatni zahvat.

- Bila sam jako uplašena. Kralježnica mi se jako iskrivila - kaže mlada djevojka.

Foto: Profimedia

Nakon operacije čak je morala ponovno učiti hodati.

- Bilo je čudno ponovno učiti jednostavne stvari… ali svaki mali korak bio je veliki korak naprijed - kaže Daisy koja je danas visoka 173 centimetra.

- Narasla sam gotovo 7,5 centimetara, što je bio neočekivan i nevjerojatan bonus - smiješi se.

Foto: Profimedia

Ne skriva ožiljke na leđima.

- Oni predstavljaju sve kroz što sam prošla i koliko sam daleko stigla. Ponosna sam na njih - dodala je.

