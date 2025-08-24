Medij pod kontrolom hutista: Izrael je napao jemenski glavni grad, gađali su vojni kompleks

Jemenska prijestolnica Sana pogođena je u izraelskim napadima u nedjelju, objavila je televizijska postaja al-Masirah pod kontrolom hutista, dva dana nakon što su hutisti ispalili raketu prema Izraelu.

Stanovnici Sane rekli su da su napadi bili usmjereni na područja blizu predsjedničkog kompleksa, raketnih baza i elektrana. Izraelska vojska je potvrdila napad te navela da su mete u Sani uključivale vojni kompleks u kojem se nalazi predsjednička palača, dvije elektrane i skladište goriva.

Hutisti su rekli u petak da su ispalili balistički projektil prema Izraelu. Dužnosnik izraelskih zračnih snaga rekao je u nedjelju da je projektil najvjerojatnije nosio nekoliko podstreljiva "namijenjenih detonaciji pri udaru".

- Prvi put je ovakva vrsta rakete lansirana iz Jemena - rekao je dužnosnik.

Nakon što je u listopadu 2023. počeo izraelski rat u Gazi protiv palestinske militantne skupine Hamas, hutisti, povezani s Iranom, počeli su napadati plovila u Crvenom moru u onome što opisuju kao činove solidarnosti s Palestincima.

Često su ispaljivali projektile prema Izraelu, od kojih je većina presretnuta. Izrael je odgovorio napadima na područja pod kontrolom hutista, uključujući ključnu luku Hodeidah.