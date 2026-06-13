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Međimurje: Škola se oprostila od preminulog učenika

Piše 24sata,
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Međimurje: Škola se oprostila od preminulog učenika
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

OŠ dr. Ivana Novaka Macinec, duboko je potresena ovim preranim gubitkom

Nakon više sati potrage, ronioci JVP-a Čakovec pronašli su u subotu na rijeci Dravi tijelo mlađe muške osobe. Očevid je još u tijeku, a od dječaka se dirljivom porukom oprostila njegova škola. 

Od učenika se oprostila Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec, koju je pohađao.

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 - S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnom odlasku našeg dragog učenika. Cijela školska zajednica - učenici, učitelji i djelatnici OŠ dr. Ivana Novaka Macinec, duboko je potresena ovim preranim gubitkom - istaknuli su uz izraze sućuti i suosjećanja obitelji, rodbini i prijateljima.

Ostat će u našem sjećanju kao dragi učenik, vedar prijatelj i vrijedan član naše škole - poručili su. 

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