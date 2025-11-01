Međunarodne mirovne snage za Gazu trebaju imati mandat UN-a

'Međunarodne stabilizacijske snage' predviđene su sporazumom koji je 10. listopada doveo do krhkog primirja između Izraela i palestinskog Hamasa, nakon dvije godine razornog rata izazvanog napadom Hamasa na Izrael 7. listopada 2023.

Prema uvjetima ovog sporazuma, koalicija stabilizacijskih snaga sastojat će se uglavnom od arapskih i muslimanskih zemalja, a bit će raspoređena u Gazi kako bi nadzirala sigurnost i pridržavanje primirja dok traje povlačenje izraelske vojske.

- Kako bi ove stabilizacijske snage učinkovito obavljale svoju misiju, svi se slažemo da one moraju imati mandat Vijeća sigurnosti - rekao je jordanski ministar vanjskih poslova Ayman Safadi na zajedničkoj konferenciji za medije s njemačkim kolegom Johannom Wadephulom u Manami, glavnom gradu Bahreina.

Wadephul je također podržao ideju o mandatu UN-a za ove međunarodne snage, koji mora biti utemeljen na "jasnoj pravnoj osnovi u međunarodnom pravu".

- To je vrlo važno za zemlje koje žele poslati svoje vojnike u Gazu i za Palestince. Njemačka također želi jasan mandat za ovu misiju - rekao je.

Jordanski dužnosnik pojasnio je da njegova zemlja neće slati vojnike u Gazu. "Previše smo uključeni u ovo pitanje i ne možemo rasporediti trupe", rekao je, dodajući da je Jordan spreman okupiti snage i surađivati ​​s njima.

Ideja o međunarodnim snagama bez mandata UN-a izazvala je kontroverze, a stručnjaci su prošli mjesec upozorili da bi to "izraelsku okupaciju zamijenilo okupacijom predvođenom SAD-om, što je protivno palestinskom samoodređenju".

UN već desetljećima daje mandat međunarodnim mirovnim snagama u regiji, posebno u Libanonu. UNIFIL s otprilike 10.000 mirovnjaka djeluje kao tampon-zona između Izraela i Libanona od 1978., a ta misija bi trebala završiti 2027. godine.