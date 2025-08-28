Milanović: 'Zaboravimo te priče da netko mora biti ovakav ili onakav da bi volio domovinu'

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović oglasio se na svojim društvenim mrežama povodom događaja proteklih dana u Benkovcu i Šibeniku.

Duboko vjerujem da je Hrvatska na srcu svakom tko živi u Hrvatskoj, svakom hrvatskom čovjeku, svakom hrvatskom građaninu, svakom Hrvatu. Svi oni vole Hrvatsku. Zaboravimo te priče da netko mora biti ovakav ili onakav da bi volio svoju domovinu, napisao je predsjednik RH Zoran Milanović.

- Hrvatsko sutra će biti lijepo i uspješno ako budemo pametni i razboriti, ako prihvatimo da je jedino nama iskreno stalo i da jedino mi možemo odrediti i odlučiti kakva će biti Hrvatska - dodao je.

Milanović je istu poruku ranije ovog dana posvetio i na Hrvatskom vojnom učilištu u vojarni Petar Zrinski gdje je uručio časničke činove naraštaju kadeta Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” diplomiranih u jesenskom roku.

- Duboko vjerujem da je Hrvatska na srcu svakom tko živi u Hrvatskoj, svakom hrvatskom čovjeku, svakom hrvatskom građaninu, svakom Hrvatu i da je voli. Zaboravite priče o tome da netko mora biti ovakav ili onakav da bi volio Hrvatsku. To su gluposti. Svi koji ovdje sjede, posebno oni koji su odabrali vojni poziv, svi koji se voze u tramvaju tu na Ilici, svi oni vole Hrvatsku. A oni koji ne vole takva su manjina da o njima nema smisla ni govoriti - poručio je predsjednik Milanović.

Podsjetimo, zbog prosvjeda skupine branitelja okazana je predstava koja se trebala održati u sklopu Festivala Nosi se u Benkovcu, a čija je organizatorica pritom verbalno napadnuta.

- Ljudi su me okružili, vrijeđali i prijetili mi. Rekli su mi da sam kurva i da me treba baciti pod auto, a jedan me i udario htjevši mi srušiti mobitel, ispričala je Melita Vrsaljko, organizatorica Nosi se festivala u Benkovcu.

Incident je bio kada je snimala grupu koja se okupila zbog nezadovoljstva programom festivala, a koja se predstavila kao “branitelji Hrvatske”.

Festival Nosi se bavi se temema dekonkstrukcije rata i nasilja te promicanjem nenasilja, solidarnosti i pluralizma, a sinoć je trebao biti otvoren satiričnom komedijom Trupe OvoOno s predstavom "Ubu ovo ono" i nastupom glazbenika Damira Avdića.

Branitelji su se potom pobunili i protiv festivala FALIŠ u Šibeniku. Tvrde da to nije kulturna manifestacija, već ideološko okupljanje koje se ne bi smjelo podupirati novcem poreznih obveznika.