Obavijesti

News

Komentari 17
O (ZA)BRANITELJIMA

Milanović: 'Zaboravimo te priče da netko mora biti ovakav ili onakav da bi volio domovinu'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Milanović: 'Zaboravimo te priče da netko mora biti ovakav ili onakav da bi volio domovinu'
2
Zagreb: Zoran Milanović uručio je prve časničke činove kadetima Hrvatskog vojnog učilišta | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zaboravimo te priče da netko mora biti ovakav ili onakav da bi volio svoju domovinu, napisao je predsjednik RH Zoran Milanović

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović oglasio se na svojim društvenim mrežama povodom događaja proteklih dana u Benkovcu i Šibeniku.

Duboko vjerujem da je Hrvatska na srcu svakom tko živi u Hrvatskoj, svakom hrvatskom čovjeku, svakom hrvatskom građaninu, svakom Hrvatu. Svi oni vole Hrvatsku. Zaboravimo te priče da netko mora biti ovakav ili onakav da bi volio svoju domovinu, napisao je predsjednik RH Zoran Milanović.

- Hrvatsko sutra će biti lijepo i uspješno ako budemo pametni i razboriti, ako prihvatimo da je jedino nama iskreno stalo i da jedino mi možemo odrediti i odlučiti kakva će biti Hrvatska - dodao je.

Milanović je istu poruku ranije ovog dana posvetio i na Hrvatskom vojnom učilištu u vojarni Petar Zrinski gdje je uručio časničke činove naraštaju kadeta Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” diplomiranih u jesenskom roku.

- Duboko vjerujem da je Hrvatska na srcu svakom tko živi u Hrvatskoj, svakom hrvatskom čovjeku, svakom hrvatskom građaninu, svakom Hrvatu i da je voli. Zaboravite priče o tome da netko mora biti ovakav ili onakav da bi volio Hrvatsku. To su gluposti. Svi koji ovdje sjede, posebno oni koji su odabrali vojni poziv, svi koji se voze u tramvaju tu na Ilici, svi oni vole Hrvatsku. A oni koji ne vole takva su manjina da o njima nema smisla ni govoriti - poručio je predsjednik Milanović.

TOMISLAV KLAUŠKI 'Hvala Plenkoviću!' Premijer je stvorio političko okruženje za desničarsku okupaciju Hrvatske
'Hvala Plenkoviću!' Premijer je stvorio političko okruženje za desničarsku okupaciju Hrvatske

Podsjetimo, zbog prosvjeda skupine branitelja okazana je predstava koja se trebala održati u sklopu Festivala Nosi se u Benkovcu, a čija je organizatorica pritom verbalno napadnuta. 

- Ljudi su me okružili, vrijeđali i prijetili mi. Rekli su mi da sam kurva i da me treba baciti pod auto, a jedan me i udario htjevši mi srušiti mobitel, ispričala je Melita Vrsaljko, organizatorica Nosi se festivala u Benkovcu.

Incident je bio kada je snimala grupu koja se okupila zbog nezadovoljstva programom festivala, a koja se predstavila kao “branitelji Hrvatske”.

NAKON BENKOVCA, SAD I OVO Direktor šibenskog festivala FALIŠ: 'Probleme s braniteljima rješavat ćemo s policijom...'
Direktor šibenskog festivala FALIŠ: 'Probleme s braniteljima rješavat ćemo s policijom...'

Festival Nosi se bavi se temema dekonkstrukcije rata i nasilja te promicanjem nenasilja, solidarnosti i pluralizma, a sinoć je trebao biti otvoren satiričnom komedijom Trupe OvoOno s predstavom "Ubu ovo ono" i nastupom glazbenika Damira Avdića.

Branitelji su se potom pobunili i protiv festivala FALIŠ u Šibeniku. Tvrde da to nije kulturna manifestacija, već ideološko okupljanje koje se ne bi smjelo podupirati novcem poreznih obveznika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!
U ZATVORU SU

FOTO Ovo je špijunka iz afere u MORH-u: Dečko joj je odavao tajne, a ona ih slala u Srbiju!

Vojni pilot Hrvatske vojske završio je u istražnom zatvoru zajedno s partnericom A.M., državljankom Srbije, koja živi i radi na Kosovu. Sumnjiče ih za špijunažu. Navodno je pilot podakte koje je prikupljao dok je bio na Kosovu prenosio djevojci, a ona ih je proslijeđivala čelnicima Srpske liste na Kosovu koja blisko surađuje sa srpskom vladom i Aleksandrom Vučićem. Jedan od slučaja uključuje odavanje tajnih podataka o KFOR-ovim snagama na sjeveru Kosova.
'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca
UŽASNA PROMETNA

'Tragedija za cijeli kraj': Mladi vatrogasac i maloljetnik sletjeli s ceste i poginuli kod Benkovca

Kako doznaju 24sata, mladići su bili na motociklu KTM. Sletjeli su s ceste, udarili u stablo, motocikl se zapalio... Ostali su mrtvi na mjestu.
Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €
TUČNJAVA S VOZAČEM TRAMVAJA

Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €

Vlasnica beauty salona tukla se s vozačem ZET-a nakon što je svojim Range Roverom blokirala tramvaj. Kaže da je napadnuta prva i da je samo stala u ljekarnu po kapi za oči

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025