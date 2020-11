Medved je pohvalio njegov dosada\u0161nji rad te napomenuo kako uprava za zato\u010dene i nestale nastavlja odgovorno raditi na pronalasku svih nestalih osoba.\u00a0Zahvalio se za njegov\u00a0\"veliki doprinos u izgradnji sustava\".

<p>Ministar branitelja <strong>Tomo Medved </strong>na pressici je komentirao ostavku državnog tajnika u Ministarstvu branitelja, <strong>Stjepana Sučića</strong>, o čijoj će se sudbini izglasavati na vladi u 15 sati. Rekao je kako je za cijeli slučaj doznao u subotu u podne kada ga je o svemu obavijestio ministar unutarnjih poslova,<strong> Davor Božinović</strong>.</p><p>- Nakon ovog što se dogodilo u Vukovaru s petka na subotu, neprimjerenog ponašanja državnog tajnika Stjepana Sučića, s kojim je bio i ravnatelj Memorijalnog centra Domovinskog rata <strong>Krunoslav Šeremet</strong>, svjestan svoje odgovornosti kao državni dužnosnik, Sučić je danas podnio neopozivu ostavku, rekao je Medved te dodao da se ispričao za svoje postupanje "koje je bilo neodgovorno". <br/> </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> Izjava ministra Medveda o Sučićevoj ostavci</p><p>Medved je pohvalio njegov dosadašnji rad te napomenuo kako uprava za zatočene i nestale nastavlja odgovorno raditi na pronalasku svih nestalih osoba. Zahvalio se za njegov "veliki doprinos u izgradnji sustava".</p><p>- Stjepan Sučić postavio je odgovarajući odnos povjerenja prema obiteljima koje traže najmilije - rekao je Medved. Kaže da će ministarstvo nastaviti njegov posao.</p><p>- Što se tiče imenovanja, to je proces koji će uslijediti - rekao je. Odgovorio je na pitanje je li ga Sučić zvao dok je bio pritvoren i komentirao informacije da se pokušao pozvati na ministra kako bi bio pušten na slobodu. </p><p>- Želim opovrgnuti čitav niz netočnih informacija koje su bile u javnom prostoru. Prvu informaciju o ovom činu sam dobio u subotu oko 12 sati od ministra unutarnjih poslova. Nisam imao saznanje što se tamo dogodilo te večeri. Samim time apsolutno opovrgavam bilo kakve teze o nekakvom utjecaju ili pozivanju bilo koga. U konačnici, to je i policija dala u svome iskazu - rekao je Medved. </p><p>- Ja sam u subotu poslijepodne nakon primanja prvih informacija i kontakta sa Sučićem dao vrlo jasnu osudu tog čina, ali sam i pozvao da pričekamo da se okonča istražni postupak glede tog postupanja - rekao je Medved i dodao da su potom uslijedile prekršajne prijave protiv Sučića i Šeremeta. </p><p>Po pitanju statusa <strong>Krunoslava Šeremeta</strong>, kaže kako je imenovan odlukom Upravnog vijeća Memorijalnog centra. O njegovom statusu raspravljat će Upravno vijeće nakon što od MUP-a zaprime sve detalje događaja.</p><p>Ministar Medved nije htio otkriti bi li i samostalno otpustio Sučića s mjesta tajnika. Kaže da bi se o tome raspravljalo na sjednici vlade da Sučić sam nije dao neopozivu ostavku.</p><p>-Ovo je individualan čin njega kao državnog dužnosnika. A danas svjedočimo njegovom odgovornom ponašanju i podnošenju ostavke. On je izrazito odgovoran čovjek, svjestan je svog prijestupa, sam je podnio ostavku - rekao je Medved.</p><p>O cijelom incidentu obavijestio je i premijera Plenkovića koji, kao i drugi dužnosnici, oštro osuđuju Sučićev čin.</p><p> </p>