Medved: 'Za sezonu požara spremno je šest kanadera, šest air tractora i helikopter'

Hrvatski vatrogasci i vojska spremni su za novu protupožarnu sezonu, a ove godine na raspolaganju imaju šest kanadera, šest air tractora i helikopter, rečeno je na konferenciji za novinare koju je u četvrtak u Divuljama održala Hrvatska vatrogasna zajednica.

​Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je da su danas održali sjednicu Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti, a s 15. lipnjem uspostavljeno je Operativno-vatrogasno zapovjedništvo kojim zapovijeda glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

​Medved je izvijestio da ove godine imamo veću opožarenu površinu u odnosu na 2025. godinu, a danas su vatrogasne snage s kontinenta dislocirane na priobalje, tako da se pokriva površina od Brijuna do Mljeta.

Postavljene su 224 kamere na 113 lokacija, što će Operativno-vatrogasnom zapovjedništvu omogućiti dobivanje realne slike s terena. Za ovu sezonu imamo spremno šest kanadera, šest air tractora i helikopter za potrebe protupožarne zaštite, istaknuo je Medved. Na koordinaciji su razgovarali o problemu odgovornosti vlasnika privatnog zemljišta u slučaju požara.

"Zadužili smo Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije da u koordinaciji s nadležnim resorima pronađe model utvrđivanja odgovornosti vlasnika privatnih parcela radi zaštite od požara", kaže Medved.

Tucaković je ustvrdio kako je cjelokupni vatrogasni sustav spreman za sezonu, trenutno je za područje priobalja na raspolaganju 5000 vatrogasaca. U posljednjih pet godina nabavili su više od 600 vozila, a ukupno 10.224 vatrogasca su kompletno opremljeni. Do kraja godine očekuju isporuku 78 šumskih vozila, kao i 149 pick-up vozila, 34 autocisterne i 48 dodatnih cisterni. Broj požara raslinja u priobalnom dijelu ove je godine povećan je za 40 posto, a opožarena površina je veća za čak 74 posto. Već sada imamo više od 5700 hektara opožarene površine, naglasio je Tucaković.

"Moja je poruka da budemo oprezni i učinimo sve da do požara ne dođe, da nema dima, vatre i pepela koji zna stići čak i do otoka", kaže Tucaković.

Za požare je spremna i vojska koja je prošle godine u prvih šest mjeseci obavila stotinjak naleta u gašenju požara, a u istom razdoblju ove godine već ih je 500, pa je jasno da bi ova godina mogla biti puno kompliciranija, rekao je brigadni general Željko Ljubas.