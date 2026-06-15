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VATROGASCI U PUNOJ PRIPRAVNOSTI

Tucaković: 'Vatrogasci, vojska i policija spremni su za izazove još jedne protupožarne sezone'

Piše Iva Tomas,
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Tucaković: 'Vatrogasci, vojska i policija spremni su za izazove još jedne protupožarne sezone'
Foto: HVZ

Početak redovite dislokacije vatrogasnih snaga planiran je za 15.,18.,25., 27. lipnja i 2. srpnja 2026. godine, a uz postojeće dislokacije, ove godine uvodi se Kula Norinska

Glavni napor požarne sezone kao i rad Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama započeo je u ponedjeljak u 19 sati. Odluka je to koju je donio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, uz konzultacije s nadležnim županijskim zapovjednicima duž priobalja kao i sa zapovjednikom vojnih snaga. Na navedenu su odluku utjecale i klimatske značajke o kojima ovisi indeks opasnosti od nastanka šumskih požara, priopćila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

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Zapovjednik Tucaković je kazao kako u protupožarnoj sezoni 2026. vatrogasni sustav ima na raspolaganju ukupno 34.830 dobrovoljnih vatrogasaca, 4191 profesionalna vatrogasca, 5.217 vatrogasnih vozila, 102 plovila i 46 dronova. Operativnu snagu na priobalju čine četiri intervencijske vatrogasne postrojbe pripadnika, 38 javnih vatrogasnih postrojbi, 1.268 profesionalnih vatrogasaca, 282 dobrovoljna vatrogasna društva te 4.566 dobrovoljnih vatrogasaca. U ovoj je godini odobreno zapošljavanje do 1000 sezonskih vatrogasaca.

Uz postojeće snage na priobalju, naveo je zapovjednik Tucaković, planirano je angažiranje redovitih, a po potrebi i izvanrednih dislokacija vatrogasaca s kontinenta na priobalje. Početak redovite dislokacije vatrogasnih snaga planiran je za 15., 18., 25., 27. lipnja i 2. srpnja 2026. godine, a uz postojeće dislokacije, ove godine uvodi se Kula Norinska.

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- Početak rada Operativnog zapovjedništva predstavlja vrhunac pripremnih radnji koje su započele analizom protupožarne sezone 2025. godine. Do sada je proveden veći dio planova iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, od uvježbavanja snaga, nabave opreme, organiziranja međuresorne vatrogasne vježbe SIGURNOST, do provođenja niza preventivnih aktivnosti. Sve navedeno je potrebno za kvalitetan početak još jedne protupožarne sezone, u kojoj će hrvatski vatrogasci zajedno s kolegama iz MORH-a, MUP-a te drugih dionika sustava domovinske sigurbosti moći odgovoriri na sve izazove - rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković te poželio uspjeh u radu djelatnicima raspoređenima u Operativno vatrogasno zapovjedništvo. 

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