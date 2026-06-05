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IZNIMNO PAMETNA ŽIVOTINJA

Medvjed izveo filmski bijeg u Japanu: Ozlijedio četvero ljudi, skrivao se i bježao kroz prozor

Piše HINA,
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Medvjed izveo filmski bijeg u Japanu: Ozlijedio četvero ljudi, skrivao se i bježao kroz prozor
Foto: ilustracija/Canva

Nakon što je u Fukušimi ozlijedio četiri osobe, medvjed se više od 24 sata skrivao u tvornici, izbjegao uspavljivanje i na kraju pobjegao kroz prozor.

Iznimno pametan medvjed u Japanu izveo je nevjerojatan bijeg nakon što je napao četiri osobe u gradu Fukušimi, izvijestili su japanski mediji u petak. Medvjed se nakon napada skrivao u tvornici u Fukušimi, a lovci i hitne službe više od 24 sata pokušavali su ga uhvatiti koristeći zamke, pa čak i strelicu za omamljivanje, navodi se u izvješćima. Hitne službe kasnije su pronašle strelicu, a sedativ je navodno još uvijek bio u njoj. Ostalo je nejasno je li uređaj pokvaren ili je medvjed uspio brzo otresti strelicu. U jednom trenutku medvjed je otvorio slavinu i pio iz nje, pokazala je videosnimka. Na kraju je tijekom noći otvorio prozor i pobjegao.

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Napadi medvjeda u porastu

Nakon uspješnog bijega kroz prozor, grad je otkazao lov na tvorničkom terenu. Gradonačelnik Fukušime Yuki Baba pozvao je javnost da ostane oprezna.

Prema ministarstvu zaštite okoliša, u napadima medvjeda u 2025. je diljem zemlje ubijeno 13 ljudi, što je rekordan broj. Povećanje opasnih susreta medvjeda i ljudi posljednjih godina dijelom se pripisuje napuštanju poljoprivrednog zemljišta i depopulaciji ruralnih područja kao rezultat starenja i smanjenja populacije.

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Drugi razlog je taj što životinje ne pronalaze dovoljno hrane u planinskim šumama. Vladini podaci procjenjuju da u regiji Tohoku, koja uključuje Fukušimu, živi više od 19. 000 crnih medvjeda.

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