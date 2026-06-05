Medvjed izveo filmski bijeg u Japanu: Ozlijedio četvero ljudi, skrivao se i bježao kroz prozor

Iznimno pametan medvjed u Japanu izveo je nevjerojatan bijeg nakon što je napao četiri osobe u gradu Fukušimi, izvijestili su japanski mediji u petak. Medvjed se nakon napada skrivao u tvornici u Fukušimi, a lovci i hitne službe više od 24 sata pokušavali su ga uhvatiti koristeći zamke, pa čak i strelicu za omamljivanje, navodi se u izvješćima. Hitne službe kasnije su pronašle strelicu, a sedativ je navodno još uvijek bio u njoj. Ostalo je nejasno je li uređaj pokvaren ili je medvjed uspio brzo otresti strelicu. U jednom trenutku medvjed je otvorio slavinu i pio iz nje, pokazala je videosnimka. Na kraju je tijekom noći otvorio prozor i pobjegao.

Napadi medvjeda u porastu

Nakon uspješnog bijega kroz prozor, grad je otkazao lov na tvorničkom terenu. Gradonačelnik Fukušime Yuki Baba pozvao je javnost da ostane oprezna.

‘Extremely intelligent’ bear on the loose after attacking four people in Japan.



Smarter than the average bear...eh Yogi.https://t.co/xcJy0EmIBg — Daniel Sullivan (@kingkane) June 5, 2026

Prema ministarstvu zaštite okoliša, u napadima medvjeda u 2025. je diljem zemlje ubijeno 13 ljudi, što je rekordan broj. Povećanje opasnih susreta medvjeda i ljudi posljednjih godina dijelom se pripisuje napuštanju poljoprivrednog zemljišta i depopulaciji ruralnih područja kao rezultat starenja i smanjenja populacije.

Drugi razlog je taj što životinje ne pronalaze dovoljno hrane u planinskim šumama. Vladini podaci procjenjuju da u regiji Tohoku, koja uključuje Fukušimu, živi više od 19. 000 crnih medvjeda.