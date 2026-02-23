Obavijesti

Meksiko šalje tisuće vojnika na ulice nakon smrti El Mench

Piše HINA,
Meksiko šalje tisuće vojnika na ulice nakon smrti El Mench
Foto: Ivan Arias

Nakon smrti vođe kartela Jalisco Nemesia Oseguere Cervantesa izbili su napadi i paljevine u najmanje 20 saveznih država. Vlada rasporedila oko 10.000 vojnika kako bi suzbila nasilje.

Meksiko je rasporedio tisuće vojnika kako bi pojačao sigurnost nakon vala nasilja koji je izbio u zemlji nakon smrti moćnog narkobosa, izjavio je ministar sigurnosti Omar Garcia Harfuch.

Ministar obrane Ricardo Trevilla je izjavio da je u ponedjeljak u zapadni Meksiko poslano dodatnih 2500 vojnika, a izvješća sugeriraju da je od nedjelje ukupno raspoređeno najmanje 10.000 vojnika.

Najmanje 20 država svjedoči nemirima otkako je Nemesio Oseguera Cervantes - poznatiji kao "El Mencho" - umro u pritvoru u nedjelju, nedugo nakon što su ga zarobile meksičke specijalne snage u državi Jalisco.

Kartel Jalisco (CJNG) jedna je od najstrašnijih kriminalnih organizacija u Meksiku, a njegov vođa bio je najtraženija osoba u zemlji.

Najmanje 25 pripadnika meksičke Nacionalne garde umrlo je u državi Jalisco otkako je izbilo nasilje, rekao je ministar sigurnosti.

El Mencho je zarobljen nakon što su snage pronašle partnericu s kojom se sastajao, prema riječima ministra obrane Treville.

Narkobos je teško ozlijeđen u razmjeni vatre između njegovih zaštitara i vojnih komandosa raspoređenih da ga uhvate, a umro je dok ga je vojska prevozila iz grada Tapalpe u glavni grad Ciudad de Mexico.

Najmanje šestorica El Menchovih zaštitara također su ubijena u operaciji, dok su tri pripadnika meksičke vojske ozlijeđena, priopćilo je ministarstvo obrane.

Ministar sigurnosti Harfuch rekao je da su u nemirima nakon njegove smrti ubijeni zatvorski čuvar, član državnog tužiteljstva i 30 članova El Menchove kriminalne organizacije, prema novinskoj agenciji AFP.

Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum pohvalila je operaciju vojske koja je dovela do El Menchove smrti i rekla da je njezin prioritet jamčiti mir i sigurnost diljem zemlje.

Kako se vijest o El Menchovoj smrti širila, članovi njegovog kartela pokrenuli su napade u mnogim gradovima u kojima je CJGN aktivan.

Sheinbaum je rekao da su cestovne barikade uklonjene do ponedjeljka ujutro.

Međutim, deseci banaka i lokalnih poduzeća oštećeni su nakon što su ih zapalili članovi kartela.

Američki predsjednik Donald Trump učinio je prioritetom borbu protiv trgovine drogom i više je puta pozvao Claudiju Sheinbaum da dopusti Washingtonu slanje snaga za borbu protiv kartela koji djeluju u Meksiku.

Američki State Department ponudio je nagradu od 15 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do hvatanja El Mencha.

Meksičko ministarstvo obrane priopćilo je da je operaciju hvatanja El Mencha izvela meksička vojska, uz podršku Nacionalne garde i zračnih snaga.

Sheinbaum je potvrdila u ponedjeljak da "američke snage nisu bile uključene u operaciju", ali da je "bilo puno razmjene informacija".

Smrt vođe jedne od najmoćnijih kriminalnih organizacija na svijetu postavlja pitanja o tome tko će ga naslijediti.

Oseguera "je bio sveprisutan" i "nije imao očitih nasljednika", pa je moglo doći do raskola unutar CJNG-a, prema riječima Gerarda Rodrigueza, sigurnosnog stručnjaka sa Sveučilišta Amerike u Puebli, u intervjuu za AFP.

