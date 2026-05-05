MELANOM U PORASTU Besplatni pregledi u Zagrebu i Splitu

U sklopu javnozdravstvene inicijative #SaveYourSkin, u Zagrebu i Splitu će se tijekom svibnja provoditi besplatni preventivni pregledi madeža, priopćili su u utorak organizatori. Prema podacima Registra za rak za 2022. godinu, melanom je u Hrvatskoj u porastu. U posljednje dvije godine s devetog je mjesta po učestalosti među svim vrstama raka došao na šesto mjesto, i kod žena i kod muškaraca. Hrvatska je istodobno među zemljama EU-a s najvišom stopom smrtnosti od melanoma. "Svaka nova ili promijenjena pigmentna promjena na koži zaslužuje pažnju jer upravo rano prepoznavanje može spasiti život. Naša je zadaća građane potaknuti da ne odgađaju pregled i da zaštitu kože shvate ozbiljno tijekom cijele godine", ističe Mirna Šitum, predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju.

Šitum upozorava da je uz vidljive promjene na madežu potrebno obratiti pozornost i na svrbež, peckanje ili bol, dok uznapredovali melanom može uključivati krvarenje, rane i bolove.

U četiri godine provedbe inicijative #SaveYourSkin obavljeno je više od 6500 besplatnih pregleda, pri čemu je otkriveno više od 180 promjena na koži sumnjivih na zloćudne tumore, navodi se u priopćenju .

Besplatni pregledi madeža u Zagrebu održavaju se u Francuskom institutu na adresi Preradovićeva ulica 5 od 5. do 8. svibnja te od 11. do 13. svibnja, od 12 do 17 sati. U Splitu će se pregledi održavati u Francuskoj alijansi Split na adresi Marmontova ulica 3, 25. svibnja od 16 do 18,30 sati te od 26. do 28. svibnja od 10,30 do 18,30 sati.

Organizatori pregleda su Hrvatsko dermatovenerološko društvo i Hrvatsko društvo za dermatološku onkologiju Hrvatskog liječničkog zbora, uz podršku La Roche-Posayja i pokroviteljstvo Francuskog instituta u Hrvatskoj i Francuske alijanse Split.