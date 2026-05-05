Obavijesti

News

Komentari 0
PREGLED MADEŽA

MELANOM U PORASTU Besplatni pregledi u Zagrebu i Splitu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
MELANOM U PORASTU Besplatni pregledi u Zagrebu i Splitu
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Stručnjaci upozoravaju na alarmantne brojke, građani tijekom svibnja mogu na besplatne preventivne preglede

U sklopu javnozdravstvene inicijative #SaveYourSkin, u Zagrebu i Splitu će se tijekom svibnja provoditi besplatni preventivni pregledi madeža, priopćili su u utorak organizatori. Prema podacima Registra za rak za 2022. godinu, melanom je u Hrvatskoj u porastu. U posljednje dvije godine s devetog je mjesta po učestalosti među svim vrstama raka došao na šesto mjesto, i kod žena i kod muškaraca. Hrvatska je istodobno među zemljama EU-a s najvišom stopom smrtnosti od melanoma. "Svaka nova ili promijenjena pigmentna promjena na koži zaslužuje pažnju jer upravo rano prepoznavanje može spasiti život. Naša je zadaća građane potaknuti da ne odgađaju pregled i da zaštitu kože shvate ozbiljno tijekom cijele godine", ističe Mirna Šitum, predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju.

PROMJENE NA TIJELU Pojavila vam se crna crta ispod nokta? Odmah otiđite liječniku
Pojavila vam se crna crta ispod nokta? Odmah otiđite liječniku

Šitum upozorava da je uz vidljive promjene na madežu potrebno obratiti pozornost i na svrbež, peckanje ili bol, dok uznapredovali melanom može uključivati krvarenje, rane i bolove.

U četiri godine provedbe inicijative #SaveYourSkin obavljeno je više od 6500 besplatnih pregleda, pri čemu je otkriveno više od 180 promjena na koži sumnjivih na zloćudne tumore, navodi se u priopćenju .

SVE JE VIŠE MELANOMA Uzrokuju li tetovaže rak kože? Nova istraživanja ukazuju na moguću poveznicu
Uzrokuju li tetovaže rak kože? Nova istraživanja ukazuju na moguću poveznicu

Besplatni pregledi madeža u Zagrebu održavaju se u Francuskom institutu na adresi Preradovićeva ulica 5 od 5. do 8. svibnja te od 11. do 13. svibnja, od 12 do 17 sati. U Splitu će se pregledi održavati u Francuskoj alijansi Split na adresi Marmontova ulica 3, 25. svibnja od 16 do 18,30 sati te od 26. do 28. svibnja od 10,30 do 18,30 sati.

Organizatori pregleda su Hrvatsko dermatovenerološko društvo i Hrvatsko društvo za dermatološku onkologiju Hrvatskog liječničkog zbora, uz podršku La Roche-Posayja i pokroviteljstvo Francuskog instituta u Hrvatskoj i Francuske alijanse Split.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zaraza na kruzeru, troje umrlo. Zabranjen je iskrcaj putnika: 'Podtip virusa postoji i kod nas'
STRUČNJACI ZA 24SATA

Zaraza na kruzeru, troje umrlo. Zabranjen je iskrcaj putnika: 'Podtip virusa postoji i kod nas'

Na nizozemskom kruzeru pojavila se zaraza hantavirusom, a jedan od podtipova tog virusa je i mišja groznica, koja se javlja u Hrvatskoj
VIDEO Auto se zabio u stupiće kraj Vjesnika i potpuno izgorio! Vozač je pobjegao s mjesta?
SVE PUNO POLICIJE

VIDEO Auto se zabio u stupiće kraj Vjesnika i potpuno izgorio! Vozač je pobjegao s mjesta?

Vatrogasci su na teren izašli po dojavi građana. Kako dodaju, u autu nema ljudi...
Potres pogodio istok Hrvatske! 'Probudio nas je iz sna, zatresli su se ormari. Bilo je strašno!'
JESTE LI GA OSJETILI?

Potres pogodio istok Hrvatske! 'Probudio nas je iz sna, zatresli su se ormari. Bilo je strašno!'

Potres je bio kratak, ali snažan i popraćen glasnom tutnjavom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026