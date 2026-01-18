Melita Vrsaljko vozila pijana, s isteklom vozačkom i bez svjetla na autu. Odbila test na droge

Novinarka i aktivistica Melita Vrsaljko (32) privedena je u noći sa subote na nedjelju zbog vožnje pod utjecajem alkohola, a uz to je počinila i niz drugih prometnih prekršaja. Incident se dogodio u Benkovcu, a nakon noći provedene u policijskim prostorijama, Vrsaljko je u nedjelju ujutro privedena na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

Prema službenom izvješću Policijske uprave zadarske, policijski službenici Policijske postaje Benkovac – Obrovac zaustavili su osobni automobil kojim je upravljala Vrsaljko u nedjelju, 18. siječnja 2026. godine, 48 minuta nakon ponoći. Kontrola se dogodila u Ulici Stjepana Radića u Benkovcu.

Tijekom postupanja utvrđeno je kako 32-godišnjakinja upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, s izmjerenom koncentracijom od 1,68 g/kg u organizmu. Osim toga, vozilom je upravljala bez upaljenih svjetala, a provjerom je ustanovljeno i kako joj je istekla valjanost vozačke dozvole. Kako navodi policija, novinarka je također odbila ponuđeni preliminarni test na prisutnost opojnih droga u organizmu. Zbog težine počinjenih prekršaja i opasnosti od nastavka vožnje, odmah je isključena iz prometa te uhićena i privedena u službene prostorije policije, gdje je zadržana do otrežnjenja.

Zadar: Privođenje Melite Vrsaljko na prekršajni sud radi vožnje u pijanom stanju | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Vrsaljko je uz optužni prijedlog dovedena pred dežurnog suca Prekršajnog odjela Općinskog suda u Zadru. Policija je u svom prijedlogu zatražila izricanje sankcija koje uključuju zadržavanje, novčanu kaznu, kaznu zatvora u trajanju od 80 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci. Nakon saslušanja na sudu, predmet je upućen u redovan sudski postupak.

Melita Vrsaljko, koja živi u Nadinu, poznata je u javnosti kao novinarka portala Faktograf i Klimatskog portala, a prethodno je radila i za Al Jazeeru Balkans. U srpnju 2024. godine našla se u središtu medijske pažnje zbog fizičkih napada koje je doživjela tijekom obavljanja novinarskog zadatka u Nadinu. Također, bila je jedna od organizatorica festivala "Nosi se!" u Benkovcu, koji je otkazan nakon sukoba s lokalnim braniteljskim udrugama. U jednom od tih incidenata, nepravomoćno je proglašena krivom za prekršaj protiv javnog reda i mira.

Vrsaljko se na svom Facebooku ispričala zbog prekršaja i vožnje nakon konzumacije alkohola.