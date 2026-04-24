Melvan: Hrvatski pomorci na zaplijenjenom brodu su dobro

Dvojica hrvatskih pomoraca na brodu MSC Francesca, koji su iranske vlasti zaplijenile pri prolasku Hormuškim tjesnacem, su dobro, omogućeno im je javljanje obiteljima i prema njima se dobro postupa, potvrdio je u petak glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske (SPH) Neven Melvan. Dodao je da se ne zna kada bi mogli biti oslobođeni te je ocijenio kako je nevjerojatno da je MSC, kao velika svjetska brodarska kompanija, uopće ondje poslala brod, dovela posadu u tu situaciju, izložila i pomorce i brod takvom nepotrebnom i nedopustivom riziku.

Sindikat pomoraca prenio je na svojim stranicama stav Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF), koja je osudila najnovije napade i zapljene usmjerene na civilne brodove u Hormuškom tjesnacu te je pozvala sve strane da odmah prestanu koristiti komercijalno brodarstvo kao instrument ratovanja.

ITF zahtijeva hitno puštanje svih pritvorenih pomoraca i plovila, hitan prekid svih napada na civilno brodarstvo te da države stranke u ovom sukobu ispune svoje obveze prema međunarodnom pravu u zaštiti civilnih pomorskih radnika.

Iran je zaplijenio dva kontejnerska broda koji su pokušavali izaći iz Perzijskog zaljeva kroz Hormuški tjesnac. Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) optužio je zaplijenjene brodove, MSC Francesca pod zastavom Paname i Epaminondas pod zastavom Liberije, da su plovili bez potrebnih dozvola i manipulirali svojim navigacijskim sustavima.

Teheran je uveo ograničenja brodovima koji koriste tjesnac na južnom kraju Zaljeva nakon američkih i izraelskih bombardiranja Irana 28. veljače, što je dovelo do gotovo potpunog zastoja u prometovanju.

Hravstko ministarstvo vanjskih i europskih poslova potvrdilo je u četvrtak da se dvojica hrvatskih pomoraca nalaze se na brodu MSC Francesca, dodajući da poduzima sve korake kako bi se informiralo o njihovu stanju te da je u stalnom kontaktu s obiteljima hrvatskih pomoraca, kao i s relevantnim hrvatskim i međunarodnim tijelima.