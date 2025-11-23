Merz je skeptičan u postizanje rješenja prihvatljivog Ukrajini do Trumpova roka

Danas je nedjelja. Plan predsjednika Trumpa da se dogovori sporazum je četvrtak. I dalje smo jako daleko od toga. To ne znači da je to potpuno nemoguće ispuniti, no skeptičan sam je li takav ishod moguć s obzirom na trenutačne razlike, rekao je Merz na marginama G20 samita u Johannesburgu.

Ukrajinski, američki i europski dužnosnici okupili su se u nedjelju u Ženevi da rasprave nacrt američkog plana o okončanju rata u Ukrajini.

Merz je dodao da je iznio svoj prijedlog, o kojemu se trenutačno raspravlja u Ženevi, o tome kako barem poduzeti prve korake do četvrtka ako je 28 točaka previše za pokriti u pet dana.

- Želim barem pokušati pronaći jednu točku slaganja s Rusijom na ukrajinskoj strani, kako bi dobili potvrdu Amerikanaca i Europljana - rekao je, iako nije otkrio više detalja o svome prijedlogu.