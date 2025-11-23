Obavijesti

'DALEKO SMO OD RJEŠENJA'

Merz je skeptičan u postizanje rješenja prihvatljivog Ukrajini do Trumpova roka

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Liesa Johannssen

Njemački kancelar Friedrich Merz sumnja da će do roka koji je postavio Donald Trump doći do rješenja prihvatljivog Ukrajini na temelju Trumpova plana od 28 točaka za okončanje rata u Ukrajini

Danas je nedjelja. Plan predsjednika Trumpa da se dogovori sporazum je četvrtak. I dalje smo jako daleko od toga. To ne znači da je to potpuno nemoguće ispuniti, no skeptičan sam je li takav ishod moguć s obzirom na trenutačne razlike, rekao je Merz na marginama G20 samita u Johannesburgu.

Ukrajinski, američki i europski dužnosnici okupili su se u nedjelju u Ženevi da rasprave nacrt američkog plana o okončanju rata u Ukrajini.

Merz je dodao da je iznio svoj prijedlog, o kojemu se trenutačno raspravlja u Ženevi, o tome kako barem poduzeti prve korake do četvrtka ako je 28 točaka previše za pokriti u pet dana.

- Želim barem pokušati pronaći jednu točku slaganja s Rusijom na ukrajinskoj strani, kako bi dobili potvrdu Amerikanaca i Europljana - rekao je, iako nije otkrio više detalja o svome prijedlogu.

Ukrajinske granice ne mogu se mijenjati silom, njezina vojska ne može se smanjiti i ostaviti je ranjivom na napad, a EU mora imati središnju ulogu u mirovnom sporazumu za Ukrajinu, izjavila je Ursula von der Leyen.
Pregovori o mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trumpa o Ukrajini započeli su u Ženevi, rekao je glavni pregovarač ukrajinske vlade Andrij Jermak u švicarskom gradu u nedjelju
Ruska vojska u nedjelju je priopćila da je na istoku Ukrajine, gdje ima prednost nad ukrajinskim trupama, zauzela tri nova grada, javlja AFP. Danas su u Švicarskoj razgovori o mirovnom planu Donalda Trumpa

