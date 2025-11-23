Šefica EK-a protiv mijenjanja ukrajinskih granica silom i reduciranja oružanih snaga

Izjava predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen dolazi u trenutku kada visoki dužnosnici iz Sjedinjenih Država, Ukrajine i savjetnici za nacionalnu sigurnost Francuske, Velike Britanije i Njemačke u Ženevi održavaju razgovore o nacrtu plana Washingtona za okončanje rata u Ukrajini.

Pokretanje videa... 01:22 'Mirovni plan je kapitulacija Ukrajine! Rusi i EU obnavljaju, SAD se bogati. To je šamarčina' | Video: 24sata/Reuters

- Svaki vjerodostojan i održiv mirovni plan trebao bi prije svega zaustaviti ubijanje i okončati rat, a ne sijati sjeme za budući sukob - rekla je šefica EK-a.

Ona je podsjetila na glavne elemente potrebne za pravedan i trajan mir i suverenitet Ukrajine.

- Prvo, granice se ne mogu mijenjati silom. Drugo, kao suverena nacija, ne može imati ograničenja za ukrajinske oružane snage koja bi zemlju učinila ranjivom na buduće napade i time potkopavala i europsku sigurnost. I treće, u osiguravanju mira za Ukrajinu mora se u potpunosti odraziti središnja uloga Europske unije. Ukrajina mora imati slobodu i suvereno pravo birati vlastitu sudbinu. Izabrala je europsku sudbinu - rekla je von der Leyen.

Pregovori o mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trumpa o Ukrajini započeli su u nedjelju u Ženevi. Započeli su sastanci Ukrajine s predstavnicima europskih saveznika, Njemačke, Britanije i Francuske, a sljedeći korak su razgovori s američkim izaslanstvom.

Ukrajina se uz pomoć Zapada bori protiv ruske agresije gotovo četiri godine. Trumpov plan u 28 točaka traži od Ukrajine velike ustupke, a ukrajinski predsjednik dao je naslutiti da njegova vlada planira predložiti alternativu.