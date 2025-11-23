Obavijesti

News

Komentari 3
SASTANAK U ŽENEVI

Šefica EK-a protiv mijenjanja ukrajinskih granica silom i reduciranja oružanih snaga

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Šefica EK-a protiv mijenjanja ukrajinskih granica silom i reduciranja oružanih snaga
Foto: Yves Herman

Ukrajinske granice ne mogu se mijenjati silom, njezina vojska ne može se smanjiti i ostaviti je ranjivom na napad, a EU mora imati središnju ulogu u mirovnom sporazumu za Ukrajinu, izjavila je Ursula von der Leyen.

Izjava predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen dolazi u trenutku kada visoki dužnosnici iz Sjedinjenih Država, Ukrajine i savjetnici za nacionalnu sigurnost Francuske, Velike Britanije i Njemačke u Ženevi održavaju razgovore o nacrtu plana Washingtona za okončanje rata u Ukrajini.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

'Mirovni plan je kapitulacija Ukrajine! Rusi i EU obnavljaju, SAD se bogati. To je šamarčina' 01:22
'Mirovni plan je kapitulacija Ukrajine! Rusi i EU obnavljaju, SAD se bogati. To je šamarčina' | Video: 24sata/Reuters

- Svaki vjerodostojan i održiv mirovni plan trebao bi prije svega zaustaviti ubijanje i okončati rat, a ne sijati sjeme za budući sukob - rekla je šefica EK-a.

Ona je podsjetila na glavne elemente potrebne za pravedan i trajan mir i suverenitet Ukrajine.

- Prvo, granice se ne mogu mijenjati silom. Drugo, kao suverena nacija, ne može imati ograničenja za ukrajinske oružane snage koja bi zemlju učinila ranjivom na buduće napade i time potkopavala i europsku sigurnost. I treće, u osiguravanju mira za Ukrajinu mora se u potpunosti odraziti središnja uloga Europske unije. Ukrajina mora imati slobodu i suvereno pravo birati vlastitu sudbinu. Izabrala je europsku sudbinu - rekla je von der Leyen.

NIJE KONAČNA PONUDA... Marco Rubio: Mirovni prijedlog za Ukrajinu sastavio je SAD
Marco Rubio: Mirovni prijedlog za Ukrajinu sastavio je SAD

Pregovori o mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trumpa o Ukrajini započeli su u nedjelju u Ženevi. Započeli su sastanci Ukrajine s predstavnicima europskih saveznika, Njemačke, Britanije i Francuske, a sljedeći korak su razgovori s američkim izaslanstvom.

SASTANAK U ŽENEVI Američki, ukrajinski i europski dužnosnici o mirovnom planu
Američki, ukrajinski i europski dužnosnici o mirovnom planu

Ukrajina se uz pomoć Zapada bori protiv ruske agresije gotovo četiri godine. Trumpov plan u 28 točaka traži od Ukrajine velike ustupke, a ukrajinski predsjednik dao je naslutiti da njegova vlada planira predložiti alternativu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Glavni ukrajinski pregovarač: Započeli ženevski pregovori o američkom mirovnom planu
'ŽELIMO TRAJNI I PRAVEDNI MIR'

Glavni ukrajinski pregovarač: Započeli ženevski pregovori o američkom mirovnom planu

Pregovori o mirovnom planu američkog predsjednika Donalda Trumpa o Ukrajini započeli su u Ženevi, rekao je glavni pregovarač ukrajinske vlade Andrij Jermak u švicarskom gradu u nedjelju
Rusija objavila da je zauzela čak tri grada na istoku Ukrajine
NASTAVAK OFENZIVE

Rusija objavila da je zauzela čak tri grada na istoku Ukrajine

Ruska vojska u nedjelju je priopćila da je na istoku Ukrajine, gdje ima prednost nad ukrajinskim trupama, zauzela tri nova grada, javlja AFP. Danas su u Švicarskoj razgovori o mirovnom planu Donalda Trumpa
Ukrajina je dronovima napala termoelektranu blizu Moskve
IZBIO POŽAR

Ukrajina je dronovima napala termoelektranu blizu Moskve

Ukrajina je u nedjelju dronovima napala veliku termoelektranu u moskovskoj regiji, izazvavši požar i prisilivši na uključivanje rezervnog napajanja, rekao je guverner moskovske regije Andrej Vorobjov

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025