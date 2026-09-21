VIDEO Merz nakon katastrofe uvjeren u nastavak svoje vlade: 'Ovo je velika prekretnica'

Njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak je najavio da će se stranka morati osvrnuti na „temeljna i vrlo dugoročna pitanja”, dan nakon katastrofalnih rezultata njegovih demokršćana na lokalnim izborima.

Pokretanje videa... VIDEO Friedrich Merz nakon izbora | Video: 24sata/Reuters

Kršćansko-demokratska unija (CDU) njemačkog čelnika u nedjelju po prvi put u 81-godišnjoj povijesti stranke nije uspjela ući u pokrajinski parlament. Na lokalnim izborima u Mecklenburgu – Zapadnom Pomorju CDU je dobio 4,9 posto glasova, manje od pet posto potrebnih za ulazak u skupštinu.

Na izborima u toj sjeveroistočnoj saveznoj pokrajini pobjedu je odnijela Alternativa za Njemačku (AfD) s oko 38 posto glasova, a drugi su završili socijaldemokrati s 35 posto. CDU je izgubio i funkciju gradonačelnika Berlina - u njemačkoj prijestolnici s 43 posto pobijedila je stranka Ljevica.

Ti loši rezultati, uz one na početku rujna u Saskoj-Anhaltu, na kojima je AfD osvojio 43,8 posto u odnosu na CDU-ovih 17,2 posto, pokrenuli su nagađanja o Merzovoj političkoj sudbini.

„Da budem sasvim otvoren, više nemamo zadovoljavajuće odgovore na previše pitanja. I to je nešto što ćemo - i moramo - promijeniti”, kazao je Merz, kancelar od svibnja prošle godine, opisujući rezultate kao „veliku prekretnicu”.

Na upit vjeruje li da i dalje ima dovoljno potpore u vlastitim redovima, Merz je rekao da „nitko” iz vodstva CDU-a nije postavio „nikakva kadrovska pitanja” nakon sinoćnjih rezultata.

Pozdravio je što su socijaldemokrati, mlađi partner u nacionalnoj vladajućoj koaliciji, u ponedjeljak ujutro potvrdili svoju predanost savezu, unatoč teškom porazu CDU-a na nedjeljnim izborima, piše dpa. Idući parlamentarni izbori u Njemačkoj moraju se održati najkasnije do veljače 2029. godine.

Usprkos udarcima, Merz najavljuje nastavak svoje vlade, dok AfD predviđa da će Merz otići prije kraja ove godine, prenosi France Presse.

Na konferenciji za medije u Berlinu njemački kancelar osvrnuo se na suvremenu njemačku povijest, kazavši da je zemlja napustila nacionalizam s Konradom Adenauerom, demokršćanskim kancelarom koji je svojevrsni simbol raskida s nacističkom ostavštinom nakon pada Adolfa Hitlera.

„To će biti povijesna misija, posebice za vladajuću koaliciju u Berlinu, ali i prije svega za stranku koju vodim - da osiguramo da i u budućnosti ostanemo zemlja čvrsto usidrena u europskoj politici”, rekao je.

„Radi se ni više ni manje nego o demokratskoj budućnosti naše zemlje”, zaključio je Merz.