'NE DOLAZI U OBZIR'

Merz odbio zahtjev Kijeva: Ukrajina ne može u EU već 2027.

Piše HINA,
Njemački kancelar poručio je da brzo članstvo nije izvedivo zbog kriterija koje zemlje kandidatkinje moraju ispuniti, dok Zelenski inzistira da bi ulazak u EU bio ključno sigurnosno jamstvo za Europu

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je u srijedu da pristupanje Ukrajine Europskoj uniji u skoroj budućnosti nije moguće.

"Pristupanje 1. siječnja 2027. ne dolazi u obzir. To nije moguće", rekao je Merz nakon razgovora s koalicijskim partnerima u Berlinu.

Svaka zemlja koja se želi pridružiti EU-u mora prvo ispuniti kriterije iz Kopenhagena, a to je proces koji obično traje nekoliko godina, napomenuo je kancelar.

Međutim, naglasio je da Ukrajina treba perspektivu koja utire put pristupanju na duže staze.

"Ukrajinu možemo postupno približavati Europskoj uniji tijekom tog procesa."

"To je uvijek moguće, ali tako brzo pristupanje jednostavno nije izvedivo", dodao je Merz.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u utorak je ponovio zahtjev za članstvom svoje zemlje u EU-u već 2027. godine.

"Pristupanje Ukrajine Europskoj uniji jedno je od ključnih sigurnosnih jamstava ne samo za nas, već i za cijelu Europu", napisao je na platformi X nakon telefonskog razgovora s austrijskim kancelarom Christianom Stockerom.

"Kolektivna snaga Europe moguća je, napose, zahvaljujući sigurnosnim, tehnološkim i ekonomskim doprinosima Ukrajine", istaknuo je Zelenskij.

