Merz: Ukrajina bi trebala dobiti status 'pridružene članice EU-a'

Piše HINA,
Njemački kancelar Friedrich Merz predlaže model koji bi Ukrajini omogućio sudjelovanje u radu institucija EU bez prava glasa, uz jačanje sigurnosne suradnje i moguće ubrzanje političkog puta prema članstvu.

Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukraine dobije status "pridružene članice" Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu što bi moglo olakšati dogovor o okončanju rata. Prema prijedlogu, ukrajinski predstavnici mogli bi sudjelovati na sastancima na vrhu EU-a i ministarskim sastancima, ali bez prava glasa. Merz smatra da bi takav model mogao pomoći aktualnim mirovnim pregovorima i predstavljati sigurnosno jamstvo za Ukrajinu u ratu s Rusijom.

Njemački kancelar predložio je i političku obvezu država članica da na Ukrajinu primjenjuju klauzulu o uzajamnoj pomoći, što bi, kako navodi, pridonijelo sigurnosti cijele Europe.

Ukrajina je trenutačno kandidatkinja za članstvo u EU-u, no europski dužnosnici smatraju da je punopravno pristupanje u sljedećih nekoliko godina malo vjerojatno zbog dugotrajnog procesa reformi i potrebe ratifikacije u svih 27 država članica.

Merzov prijedlog predviđa i mogućnost sudjelovanja ukrajinskih predstavnika u radu Europske komisije i Europskog parlamenta bez prava odlučivanja.

Njemački kancelar najavio je da će o toj inicijativi razgovarati s europskim čelnicima.

