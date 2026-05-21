Merz: Ukrajina bi trebala dobiti status 'pridružene članice EU-a'

Njemački kancelar Friedrich Merz predložio je da Ukraine dobije status "pridružene članice" Europske unije kao prijelazni korak prema punopravnom članstvu što bi moglo olakšati dogovor o okončanju rata. Prema prijedlogu, ukrajinski predstavnici mogli bi sudjelovati na sastancima na vrhu EU-a i ministarskim sastancima, ali bez prava glasa. Merz smatra da bi takav model mogao pomoći aktualnim mirovnim pregovorima i predstavljati sigurnosno jamstvo za Ukrajinu u ratu s Rusijom.

Njemački kancelar predložio je i političku obvezu država članica da na Ukrajinu primjenjuju klauzulu o uzajamnoj pomoći, što bi, kako navodi, pridonijelo sigurnosti cijele Europe.

Ukrajina je trenutačno kandidatkinja za članstvo u EU-u, no europski dužnosnici smatraju da je punopravno pristupanje u sljedećih nekoliko godina malo vjerojatno zbog dugotrajnog procesa reformi i potrebe ratifikacije u svih 27 država članica.

Merzov prijedlog predviđa i mogućnost sudjelovanja ukrajinskih predstavnika u radu Europske komisije i Europskog parlamenta bez prava odlučivanja.

Njemački kancelar najavio je da će o toj inicijativi razgovarati s europskim čelnicima.